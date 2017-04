Egyre több a vitánk az EU statisztikai hivatalával

Továbbra is beszámíttatnák az államháztartásba Matolcsyék alapítványainak bizonyos manővereit és az Eximbankot.

Továbbra is vitában áll az uniós statisztikai hivatal a magyar kormánnyal az államadósságról és a költségvetési hiányról. A helyzet nem egyedi, az Eurostat két másik tagállam adataihoz is fenntartásokat fűzött, de hazánknál több problémát is felvetettek.

Az uniós intézmény továbbra is az államháztartás részeként tekintene az Eximbankra. Ez az az állami tulajdonú pénzintézet, ahonnan többmilliárdos hitelt kapott például Andy Vajna kormánybiztos a TV2 megvásárlásához vagy Garancsi István a Kopaszi-gáti ingatlanbizniszéhez.

Az előzőhöz hasonlóan régebbi vita megy a Magyar Nemzeti Bankról és az alapítványairól. Az Eurostat arra gyanakszik, hogy bizonyos tevékenységeiket a kormány nevében végezhették.

A korábbiakhoz képest viszont új, hogy a Szanálási Alapot, az Országos Betétbiztosítási Alapot és a MARK Zrt.-t is beszámoltatná az Eurostat. Ezek a gazdasági válság miatt jöttek létre, a pénzügyi stabilitást próbálják biztosítani (a bedőlő céges ingatlanhiteleknél segítő MARK-ot épp eladják).

Az Eurostat jelentése alapján egyébként belassult a magyar adósság elleni harc, bár még messze vagyunk attól, hogy gond legyen. Az év végi kiköltekezéssel a költségvetési hiány a bruttó nemzeti össztermék 1,8 százaléka volt 2016-ban, ami kicsit több, mint az EU-átlag. Tovább csökkent az államadósság 74,1 százalékra. Az utolsó negyedéves változás (0,3 százalékos csökkenés) az uniós középmezőnyre volt elég.