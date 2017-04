Miért is nekem kell megállítani Brüsszelt?

Tegyük fel egy pillanatra, hogy az Európai Unió javaslatairól szóló nemzeti konzultáció és az „Állítsuk meg Brüsszelt” plakátkampány nemcsak pofonegyszerű propaganda, ami arra való, hogy ellenségképet teremtsen, és lelkesítse a Fidesz saját szavazótáborát. Tegyük fel, hogy tényleg szükség van minden magyar ember támogatására ahhoz, hogy megvédjük a rezsicsökkentést, kiverjük Brüsszel fejéből az új adókat, elkergessük a migránsokat és megtarthassuk az elmúlt években teremtett új munkahelyeket.

Ha így van, hogyan fog az segíteni, ha befut Budapestre egymillió felhúzott magyar állampolgár válasza? De főleg, miért nekünk kell megállítani Brüsszelt, amikor a Fidesznek és a kormánynak közel kétszáz embere dolgozik az unió fővárosában? Ők közelebb is vannak, jobban is értenek hozzá, hogy miről van szó, és ráadásul pontosan ez a dolguk!

A Fidesz az Európai Parlamentben: legalább 70 fő

Az Európai Parlamentben dolgozik tizenkét Fidesz-KDNP-s képviselő, a legnagyobb és legbefolyásosabb frakcióban, az Európai Néppártban. Egyikük, Pelczné Gáll Ildikó az Európai Parlament alelnöke. Bocskor Andrea és Gál Kinga alelnökök az EP két szakbizottságában, Gál Kinga épp a migránsügyekkel is foglalkozó bel- és igazságügyi bizottságnak az egyik vezetője. Szájer József a néppárti frakciónak az az alelnöke, aki összehangolja, hogy a frakciótársai az összes többi uniós országból hogyan voksoljanak a szavazásokon.

A fideszes képviselőket még szeretik is a kollégáik, annak ellenére, hogy a Magyarországra szánt Brüsszel-ellenes uszító kampányból, és talán Orbán Viktorból személyesen is nagyon elegük van.

A tizenkét európai parlamenti képviselő munkáját összesen harminchét asszisztens segíti Brüsszelben a hivatalos honlapjuk szerint. Ezen kívül általában mindegyiküknek van legalább egy gyakornoka. A frakciónak és a magyar küldöttségnek is van saját titkársága, ahol kilencen dolgoznak Magyarországról.

A kormány állandó képviselete: 85 fő

A magyar kormánynak működik egy állandó képviselete Brüsszelben, amelynek a feladata kifejezetten az, hogy a magyar érdekeket képviselje az Európai Unióban. Az állandó képviselet honlapjáról kiderül, hogy nyolcvanöt magyar diplomata dolgozik itt, közösen lefedik az összes törvényhozási témát. Presztízs ide bekerülni az otthoni minisztériumokból, nem mondhatjuk, hogy aki idáig eljutott, ne tudná, hogy a saját szakterületén hogyan érdemes nekiállni, hogy megállítsák Brüsszelt.

Ők fogadják a magyar minisztereket, akik heti rendszerességgel utaznak Brüsszelbe tárgyalni mindenféle témában pénzügyi politikától szociális ügyekig. Ők sem egyedül jönnek, hanem minden alkalommal mondjuk legalább három fős kísérettel, akik az otthoni minisztériumokban foglalkoznak napi szinten európai uniós szakpolitikával, de most őket ne számoljuk, mert nem Brüsszelben laknak.

A kormány alkalmazottai az Európai Bizottságban: 20 fő

Az összes uniós szabályt az Európai Bizottság teszi a miniszterek és az EP-képviselők elé, hogy vitassák meg. A Bizottság egy nagyjából 36 ezer főt foglalkoztató szervezet, amely a legtöbb munkáját Brüsszelben végzi, de minden uniós országban vannak irodái. Az itt dolgozók egy része a Bizottság saját állományában van, néhányukat azonban a nemzeti kormányok küldik Brüsszelbe évente megújítható szerződéssel.

Húsz magyar kiküldött nemzeti szakértő dolgozik most az Európai Bizottságban. Pontosan azért küldik őket, hogy be tudják vinni a magyar államigazgatásban szerzett tapasztalatukat a brüsszeli munkába, és ha hazatérnek, hasznosíthassák azt, amit az uniós intézményben tanultak.

Ennél jóval több, 736 magyar dolgozik az Európai Bizottság saját állományában, a január 1-jei adat szerint. Őket nem a magyar kormány küldte ki, függetlenek. Viszont nem titok, hogy kicsodák, és ha nagyon fontos megállítani Brüsszelt, nyilván megkeresik őket, hogy segítsenek.

Másutt is vannak magyarok

Az Európai Számvevőszéknek is van magyar tagja: hamarosan éppen a fideszes Pelczné Gáll Ildikó lesz az. Miután kinevezik, le kell majd mondania képviselőségről és a parlamenti alelnökségről. Az Európai Unió Bíróságában is ül magyar bíró. Még az OLAF-ban, abban a szervezetben is dolgoznak magyarok, akik a négyes metró csalásai miatt visszakövetelik a metróépítésbe öntött uniós pénzek nagy részét.

Szóval a kérdés: ha ennek a több, mint ezer magyar embernek nem sikerül megállítani Brüsszelt, úgy, hogy ráadásul ott dolgoznak és értik, hogy mi zajlik körülöttük, akkor nekünk otthonról mi esélyünk van rá?

A magyar érdekképviseletnek úgy kellene működnie, hogy a magyar képviselők, szakértők, diplomaták, asszisztensek érvelnek, lobbiznak, kimutatásokat készítenek, jelentéseket írnak, szövetségeket kötnek, titkos találkozókat szerveznek, telefonálnak, fogadásokat adnak, átvágnak másokat, hízelegnek, fenyegetőznek, taktikáznak… és még ezer más dolgot, amivel napi szinten foglalkoznak. Vajon hogyan segítik ezt a munkát az országban mindenkinek szétküldött kérdőívek?

Magyar csaták jönnek a héten

Ne legyünk rosszindulatúak, a kormány ezen a héten tényleg felpörgeti a Brüsszel elleni háborút. Kedden Pintér Sándor belügyminiszter és Trócsányi László igazságügyi miniszter tesz látogatást, hogy migránsügyben tárgyaljanak az Európai Bizottsággal. Igyekeznek majd megvédeni a több mértékadó nemzetközi szervezet szerint is túl szigorúra írt menedékjogi törvényt.

Szerdán Orbán Viktor látogat az Európai Parlamentbe, hogy a Közép-európai Egyetemet kipécéző felsőoktatási törvényről, a külföldi támogatást kapó civil szervezeteket megbélyegző tervezett szabályról, és általában az illiberális projektről értekezzen, miközben várhatóan összpárti sortűz zúdul majd rá az ülésteremben. Csütörtökön, kapaszkodjanak meg, maga Soros György is megjelenik Brüsszelben, és sorban fogadják majd az uniós biztosok, kezdve Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével.

Nem tudjuk, hogy Orbán Viktor marad-e még egy napot, hogy személyesen rendezze a nézeteltéréseit a vén milliárdossal, de ha megtenné, talán megspórolhatnánk ennek a szélmalomharcnak a további költséges csatáit.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !