A lex CEU-ról kell számot adnia Orbánnak Brüsszelben

Az április elején elfogadott felsőoktatási törvény indokolatlanul szigorú feltételekhez köti a külföldi egyetemek működését Magyarországon, ezért az Európai Bizottság f igyelmeztető levelet küld a magyar kormánynak, jelentették be szerdán Brüsszelben. Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság egyik alelnöke azt mondta: a magyar törvény főként a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságát korlátozza. Az eljárás nemcsak a CEU miatt indul, a jogszabály minden más külföldi egyetemre is hasonló korlátozásokat vezet be.