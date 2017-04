A konzervatív lengyel képviselő megvédi Orbánt

Mi lengyelek, szlovákok, csehek és magyarok kiküzdöttük a szabadságot, nem kell minket tanítani a demokráciáról, mondja az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjának lengyel szónoka, Zdzisław Krasnodębski beszél az Európai Konzervatívok és Reformistáktól. Ő elvileg Orbán nagy szövetségese a Jog és Igazságosságból. Soros Györgyre utalva azt mondja, róla azt is tudni, hogy szíve szerint demokratikus választások eredményeit is megváltoztatná. "Ellenzünk minden olyan próbálkozást, amikor megpróbálnak pellengérre állítani egy tagállamot." A lengyel képviselő hozzátette még: az egyetemek nem mindig a gondolatszabadság helyei, előfordul, hogy az eltérő gondolkodásúak ellen fordulnak és boszorkányüldözést folytatnak ellene, ilyenre is volt már példa.