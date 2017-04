Orbán: Mi csak az EU mostani szabályait akarjuk betartani

Bennünket az európai közéletben elharapózott nyelvezet irritál, de nem várható el azonos nyelvezet és vérmérséklet minden országban, ezért is kedvelem az európai kultúrát, mondja Orbán. Ha az előítéleteiket félreteszik, innovatív dolgokra lelhetnek, ilyen a nemzeti konzultáció is, folytatja. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy kötelező érvénnyel telepítsenek be menekülteket az országba, erről mi szeretnénk dönteni. Soros György és NGO-i évente 1 millió migránst akarnak az EU-ba szállítani. Mi ezt elutasítjuk! Nem szeretnénk, ha a rezsiköltségeket kívülről határoznák meg, és az adómegállapítást is nemzeti hatáskörben szeretnénk tartani, mert ez rontaná a versenyképességünket.

„Nem akarjuk a nemzeti és az uniós hatásköröket átírni, csak a meglévőket betartani, innen az Állítsuk meg Brüssszelt szlogen is."