Verhofstadt: Orbán a kommunizmus megtestesítője

„Nem tudom, emlékszik-e az első találkozásunkra. Egy hotelben volt Budapesten, 1989 decemberében. Ez pár hónappal a választások előtt volt, amelyeken a Fidesz sikerrel részt vett, mellesleg Soros segítségét élvezve" – mondta Guy Verhofstadt.

A liberálisok vezetője szerint 1989-ben Orbán akkor haladóbban nyilatkozott, még az SZDSZ-nél is. „Sok minden megváltozott, ön is: eldobálta a demokratikus elveit, nyíltan megvallotta, hogy illiberális demokráciát épít, elüldözi a sajtót, a halálbüntetést is bevezetné, de nincs rá lehetősége, most bezáratna egy egyetemet. Mi a következő lépés? Kertész és Konrád könyveit fogják égetni a Kossuth téren? Vagy Máraiét? Ő is kozmopolita szerző, az ilyeneket támadják Magyarországon” – mondta Verhofstadt.

„A régi kommunista Magyarország megtestesítőjét látom önben, nem egy büszke konzervatívét. Állami protekcionizmust akar, ellenséget lát a külföldiekben, a civilekben." A liberális politikus szerint az EU-szkeptikusok becsületesebbek, mint Orbán, mert ők legalább nyíltan vállalják, hogy kilépnének, Orbán viszont úgy támadja az EU-t, hogy közben igényt tart az EU-s pénzekre.