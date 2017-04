Eljárás indul Brüsszelben a CEU-törvény miatt

Figyelmeztető levelet küld a magyar kormánynak az Európai Bizottság, mert az április elején elfogadott felsőoktatási törvény indokolatlanul szigorú feltételekhez köti a külföldi egyetemek működését Magyarországon. Ez az első szakasza annak az eljárásnak, amelyet uniós kötelezettségek megszegése miatt indít az Európai Unió ellenőrző szerve.

A törvény arra kötelezi a Közép-európai Egyetemet, hogy csak akkor adhat ki amerikai diplomát, ha amerikai kampuszt is nyit, illetve, ha az amerikai kormány nemzetközi egyezményben járul hozzá az egyetem működéséhez Magyarországon.

Valdis Dombrovksis, az Európai Bizottság egyik alelnöke jelentette be szerda délben, hogy megindul az eljárás. „Alapos jogi elemzésnek vetettük alá a törvényt, amelyek alapján főként a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságát korlátozza az új törvény” – mondta röviden, és hozzátetette, hogy az uniós alapjogok betartatásáért felelő másik alelnök, Frans Timmermans beszél majd a részletekről a nap folyamán. Timmermans az Európai Parlamentben délután három órakor kezdődő vitán számol be az eljárásról, mielőtt Orbán Viktor kapná meg a szót „a Magyarországi helyzetről” szóló vitán.

A magánpiaci oktatási intézményekre is vonatkozik az az európai uniós alapelv, hogy a szolgáltatások szabad mozgását csak nagyon indokolt esetben lehet korlátozni az EU-ban. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a törvény túlságosan korlátoz, amikor például megszabja, hogy egy egyetemet hogyan hívhatnak, illetve, hogy csak akkor végezhet külföldön országban is oktatási tevékenységet, ha az anyaországában is végez hasonlót.

A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szabályaiba is ütközhetnek ezek a megkötések, ami miatt pedig az EU-nak kell tartania a hátát a világszervezet felé. A WTO-ban az Európai Bizottság képviseli az egész Európai Uniót, és a kereskedelmi biztos, a svéd Cecilia Malström háttérbeszélgetéseken már most jelezte, hogy változtatni kellene a magyar szabályokon, ha az EU el akarja kerülni a konfliktust a WTO-val.