Soros György nem ott érkezett Junckerhez, ahol várták

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker csütörtök délben találkozott a Nyitott Társadalom Alapítvány elnökével, Soros Györggyel – jelentette be az uniós testület szóvivője. Nemcsak a Közép-európai Egyetemről beszélgetnek, hanem Ukrajnáról is, mondta.

Juncker személyesen nyomon követi az ukrajnai békefolyamatot, amelyben az Európai Bizottság döntő szerepet vállal, ezért kerül szóba a találkozón Ukrajna, tette hozzá.

Soros György nem azon a bejáraton érkezett az Európai Bizottság épületébe, ahol a vendégek szokás szerint be szoktak lépni, és ahol fényképeket lehet készíteni róluk. A szokásos déli sajtótájékoztatón meg is kérdezték a Bizottság szóvivőjét, hogy miért zárták be az üvegajtót is, amelyen keresztül lehetett volna látni az érkező vendéget.

Margaritisz Szkínasz szóvivő azt válaszolta: meglepetten hallja, hogy ez történt, mert ez nem szokás. Később a fülére szóltak, hogy az emeleten biztosítottak szervezett fotólehetőséget, és bejelentette, hogy valószínűleg nem maradt több hely, ezért maradhatott le róla az érdeklődő újságíró.

Juncker maga dönti el, hogy kivel találkozik

Orbán Viktor miniszterelnök kedden a szemére vetette az Európai Bizottságnak, hogy állami vezetőknek kijáró tisztelettel fogadják Soros Györgyöt. Elmondta, hogy pénzügyi spekulánsnak tartja, aki abból gazdagodott meg, hogy más embereket tett tönkre.

„Az elnök saját maga, egyedül dönt róla, hogy kivel találkozik, és nem szokása, hogy másokkal megvitassa a napirendjét – reagált erre Szkínasz. – Ők ketten nagyon régóta ismeri egymást, ezért semmi különösen drámai nincs abban, hogy találkoznak.” A kérdésre, hogy befolyásolja-e az Európai Bizottság álláspontját a Közép-európai Egyetem és a magyar felsőoktatási törvény ügyében Soros György véleménye, leszögezte, hogy az Európai Bizottság teljes függetlenségben hozza a döntéseit, különösen, ha az európai piacot érintő szabályok betartatásáról van szó.

Soros György találkozik négy másik uniós biztossal is a héten: a finn Jyrki Katainennel (munkahelyteremtés, gazdasági növekedés), a cseh Vĕra Jourovával (igazságügy), a portugál Carlos Moedas-szal (kutatáspolitika) és a holland Frans Timmermans-szal (európai alapjogok).

A Bizottság nem fog saját kampánnyal válaszolni az Állítsuk meg Brüsszelt kampányra

„Mi nem fogunk masszív kampányba kezdeni, nem vásárolunk plakáthelyeket. Egy intézmény vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a szavainknak nagyobb a súlya, mint az óriásplakátoknak” – mondta a szóvivő arra a felvetésre, hogy elegendőnek tartják-e reakcióként a Brüsszelt célzó magyar állami kampányra, hogy közzétették a saját válaszaikat a nemzeti konzultáció Európai Bizottságot rossz színben feltüntető állításaira.

Az uniós intézmény rámutatott a kérdőívben szereplő hazugságokra és csúsztatásokra, mondta a szóvivő. „Bízunk benne, hogy a magyar állampolgárok meg fogják találni a módját, hogy elolvassák” – fejezte be.

