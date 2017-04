Továbbra is elbeszél egymás mellett a Fidesz és a Néppárt

A kormány fontolóra veszi a brüsszeli aggályokat, de nem ígértek olyat, hogy meg is változtatják a CEU-törvényt.

Korai lenne arról beszélni, hogy a Fidesz visszavonulót fújt a CEU-törvény ügyében, miután az Európai Bizottság eljárást indított a jogszabály ellen, és a kormánypárt európai politikai családjából is nyomást gyakoroltak Orbán Viktorra, hogy vonja vissza a kelleténél szigorúbb előírásokat.

Az Európai Néppárt (EPP) elnöksége „beidézte” Orbán Viktort, hogy számoljon be a felsőoktatási törvény és az „Állítsuk meg Brüsszelt” nemzeti konzultáció legújabb fejleményeiről, írta a párt a szombati közleményében.

„Az EPP mindig úgy gondolta, hogy a párbeszéd a legjobb mód arra, hogy kommunikáljunk a tagjainkkal és áthidaljuk a nézeteltéréseinket. Az elmúlt hetekben kapcsolatban álltunk a Fidesz vezetőségével” – nyilatkozta a párt elnöke, a francia Joseph Daul. Viszont azután, hogy tárgyaltak a magyar civil szervezetekkel és a magyar tudományos közösség képviselőivel, arra a következtetésre jutottak, hogy

a párbeszéd önmagában már kevés.

A Civil Liberties Union for Europenevű európai jogvédő egyesület kedden szervezett egy találkozót, ahol a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért vezetői részletesen tájékoztatták a tervezett civiltörvény káros hatásairól a Néppárt elnökét, Joseph Dault.

Az uniós jogot betartató testület, az Európai Bizottság szerdán hivatalos levélben figyelmeztette a kormányt, hogy a felsőoktatási törvény korlátozza az oktatási piacot az Európai Unióban, és ez európai jogot sért.

Őszinte beszélgetés, semmi több

Az Európai Néppártban nyílt és őszinte beszélgetést folytattak Orbán Viktorral szombat délelőtt, és az EPP megkérte a Fideszt és a magyar hatóságokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést, hogy eleget tegyenek a Bizottság kérésének.

Orbán Viktor pedig megnyugtatta a Néppártot, hogy így is tesz majd.

„Az EPP elnöksége világos üzenetet küldött Orbán miniszterelnöknek és a pártjának, hogy nem fogjuk elfogadni, hogy alapvető szabadságokat korlátozzanak, és figyelmen kívül hagyják a jogállamiság szabályait. Ez magában foglalja a tudományos élet szabadságát és az egyetemek autonómiáját. A Néppárt azt szeretné, hogy a CEU tovább működjön, a határidőket felfüggesszék, és induljon el a tárgyalás az Egyesült Államokkal az ügyben.”

A tervezett civiltörvénnyel kapcsolatban az írták: „a civil szervezetek nélkülözhetetlen részei mindegyik egészséges demokráciának, a civil társadalmat képviselik, és tiszteletben kell őket tartani.”

„Azt is világossá tettük a magyar partnereinknek, hogy az „Állítsuk meg Brüsszelt” kampány égbekiáltóan EU-ellenes retorikája elfogadhatatlan.

Az állandó támadások, amelyekkel a Fidesz évek óta bombázza Brüsszelt, elértek egy olyan szintet, amit már nem tűrhetünk el.

„Ez a konzultáció durván félrevezető. Az Európai Uniót az Európai Néppárt nagy formátumú képviselői alapították, és a meggyőződéseink mélyen Európa-pártiak.”

„Pontosan Orbán Viktor az, akit nem kell emlékeztetnünk arra, hogy a brüsszeli döntéseket az európai kormányok közösen hozzák, a magyar kormánnyal együtt, és az Európai Parlamenttel, amelyben szintén ott ülnek a magyar nép képviselői.”

A Fidesz csak azt ígérte, megfontolja

Rogán Antal , a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter nem erősítette meg a szombati találkozó után, hogy a kormány minden szükséges lépést megtesz, hogy eleget tegyen az Európai Bizottság kérésének. Ő csak azt mondta: „Bármilyen jogi eljárás indul ellenünk, akkor a kormány természetesen komolyan fontolóra vesz minden egyes jogi érvet, amit az Európai Bizottság közöl”.

Ez pontosan ugyanaz az álláspont, amit már sokszor sok kormánypárti politikus kijelentett az elmúlt hetekben, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy el is fogadják majd az Európai Bizottság érveit.

Orbán Viktor szerdán világossá tette, hogy akárhányszor akadt korábban jogi nézeteltérése az Európai Bizottságnak Magyarországgal, azt mindig megnyugtatóan rendezték, és természetesen most is nyitottak a tárgyalásra. A felsőoktatási törvényről viszont elmondta, hogy átnézte az alapvető jogi megállapításokat mindegyik uniós ország oktatási törvényeiről, és ez alapján nyugodtan állíthatja, hogy meg fogják tudni védeni az új magyar törvényt. Ugyanis a magyar szabályozásnál sokkal szigorúbb és kizáróbb felsőoktatási szabályozások is léteznek az Európai Unióban.

Megkérdeztük az Európai Parlament elnökét, az olasz Antonio Tajanit, aki szintén Orbán Viktor pártcsaládjának a tagja, hogy elégedett volt-e a délelőtti találkozóval. Azt mondta: „Teljesen világos, hogy tiszteletben kell tartanunk az európai értékeket. Azt hiszem végső soron a találkozó egy pozitív találkozó volt, és optimista vagyok a jövőt illetően.

Egy másik néppárti vezető hasonlóan nyilatkozott a sajtónak egy háttérbeszélgetésen: „az már nagyon jó jel, hogy személyesen tudunk tárgyalni az ügyben Orbán Viktorral” – mondta.

Megígérte, vagy nem ígérte meg, hogy módosítja a törvényt?

Friss: Az Európai Néppárt vezetősége szerint Orbán Viktor arra tett ígéretet, hogy az egy hónapos határidőn belül kijavítja a felsőoktatási törvény uniós szabályokba ütköző részeit. A miniszterelnök viszont határozottan cáfolta ezt szombat délután.

„A Közép-európai… tehát a Soros György egyeteme, amit Közép-európai Egyetemnek hívnak, az a maga jogi menetében halad tovább. Ott semmilyen megállapodás nem született. Van egy jogi tárgyalás ebben a pillanatban. Mi mindig is annak voltunk a hívei, hogyha valakinek valami nem tetszik, akkor a vitarendezésre való jogi eljárásokat kell választani. Ez egy jogi kérdés, a Bizottság és Magyarország erről tárgyalni fog a következő hónapokban – mondta. – A jogi vitának lesz egy végeredménye, és majd a végeredményét végre fogják hajtani” – szögezte le.

Orbán Viktor szerint az Európai Néppártnak, és minden uniós szervnek az volt a kérése, hogy amikor Európáról véleményt mond a magyar kormány, akkor legyen világos, hogy az nem Európa ellenében történik. „Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága az európai uniós tagságnak. Ezt olyan eredménynek gondolom, amiben benne van a magyar kormány munkája is. Mi egy Európa-párti kormány vagyunk, de azon a véleményünkön nem vagyok hajlandó változtatni, hogy az unió sok tekintetben rosszul működik és meg kell reformálni.”

