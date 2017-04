Végre valami, amiben tökéletesen egyetért az Európai Unió

Az Európai Unió huszonhét maradék tagállama előállt a nagy tervvel, amivel a brit tárgyaló küldöttséget fogják kínozni a következő két évben.

A brit kilépés olyan „bizonytalanságot teremt, amely fennakadásokat okozhat különösen az Egyesült Királyságban és kisebb mértékben más tagállamokban is” – vázolja föl a helyzetet a stratégia, amiben az uniós állami vezetők megegyeztek szombaton. Brit állampolgárok, vállalkozások és közigazgatási szervek is arra alapozták az elmúlt években az életüket és a működésüket, hogy az uniós tagsággal mindenféle jogokat élveznek, és ennek hamarosan vége lesz. Nem számíthatnak majd az uniós jog nyújtotta kiszámíthatóságra és biztonságra – írja a huszonhét vezető által jóváhagyott szöveg.

„Mindenki rosszul jár a brexittel ” – tette világossá egy magas rangú uniós diplomata a szombati tárgyalás előtt. „A feladatunk a kármentés, hogy a kilépés minél kevésbé rázza meg Nagy-Britanniát és az EU-t.”

Felállítottak egy fontossági sorrendet, hogy miről kell először megegyezni a britekkel. A legelső helyen az áll, hogy meg kell védeni az Egyesült Királyságban élő külföldiek és a kontinensre költözött britek jogait, amelyeket eddig is élveztek uniós állampolgárként. Garanciákat kell biztosítani ezeknek az embereknek, amelyeknek ki kell terjednie arra is, hogy „öt évnyi folyamatos jogszerű tartózkodást követően jogot lehessen szerezni a huzamos tartózkodásra”.

Aztán meg kell róla egyezni, hogy az Egyesült Királyság befizeti-e azt a pénzt, amit a kilépése utáni évekre már korábban beígért az uniós költségvetésbe. Theresa May brit miniszterelnök állítólag hajlik rá, hogy ezt a több milliárd eurós tételt átutalja, a békesség érdekében.

A következő ügy: az északír határon mindenképpen szeretnék elkerülni, hogy vissza kelljen állítani a határellenőrzést Írország és az Egyesült Királyság között. Évtizedekig háború dúlt azért, hogy Észak-Írország az Ír Köztársasághoz vagy az Egyesült Királysághoz tartozzon-e. 1998-ban sikerült rendezni a terület jogállását. Ha a brexit oda vezet, hogy nem léphetik majd át a helyiek ezt a határt, komoly problémák jöhetnek. „Rugalmas és kreatív megoldásokra lesz majd szükség”, hogy kezelhessék a helyeztet, írják az uniós vezetők. Az EU kész rá, hogy elismerje a London és Dublin közötti kétoldalú egyezményeket, amelyek a közös határról szólnak. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy mi lesz Gibraltárral és Ciprussal, azzal a két uniós országgal, ahol Nagy-Britanniának jelentős területek fölött van fennhatósága: a brit kormánynak meg kell majd állapodnia a spanyolokkal és a ciprusiakkal.

Tovább: az uniós bíróság joghatósága nem szűnhet meg egyik napról a másikra, ahogy a britek elhagyják az EU-t. Lesznek olyan ügyek, amelyeknek a tárgyalása túlnyúlik majd a kilépés dátumán, és az is előfordulhat, hogy egy kilépés előtt jogsérelem miatt jóval később kell majd az EU Bíróságához fordulni. Érdekes kérdés: mi lesz például a Hinkley Pointnál épült brit atomerőmű ügyében futó perrel, amit Ausztria indított Nagy-Britannia ellen, mert London állami pénzből tolta meg az építkezést, ezzel előnybe hozva az európai energiapiacon a céget, amelyik az ott termelt energiával majd kereskedni fog. 2019 előtt meglesz az ítélet, de érvényes marad majd a kilépés után is?

Nothing is agreed until everything is agreed