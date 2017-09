Brexit: kiakadt az EU főtárgyalója

Az Európai Bizottság csütörtökön elkezdte nyilvánosságra hozni azt a dokumentumcsomagot, amelyben az EU álláspontját foglalja össze a britek uniós kilépéséről. Michel Barnier, az EU főtárgyalója nem túl biztatóan beszélt a bemutatón arról, hol tartanak most az alkudozással. Már a legutóbbi tárgyalási kör után ki volt akadva a brit kilépőszámla miatt, de most még keményebben fogalmazott.

A britek alapesetben 2019 márciusáig távoznak, de az EU-nak többéves költségvetése van, amelynek jelenlegi ciklusa 2020ig tart. Ráadásul 2023-ig mennének belőle a kifizetések. Az Egyesült Királyság az egyik legnagyobb befizető, így ha mégse dobják be a közösbe a kilépés utánra már beígért részt, nagy lyukat ütnek a költségvetésen.

Az EU rég előállt a saját számítási módszerével arra, mennyit akar bevasalni a briteken, de Londonból még arról is csak óvatosan beszéltek, egyáltalán hajlandóak-e bármit is fizetni. Több utalást tettek rá, hogy elismerik a tartozást, de a legutóbbi tárgyalási körben végül kijelentették:

„Nagyon csalódott vagyok” – puffogott ezen még csütörtökön is Michel Barnier. Az összeg szerinte nem büntetés, minden euró elköltésének jogi alapja van, a támogatottak a hétéves költségvetés alapján vágtak bele projektekbe. Nem fizethet 27 tagállam olyan kiadásokra, amelyeket 28-an vállaltak.

amivel a britek előhozakodtak, utalt az egyezkedés bedőlésére, abban az esetben ha London nem állná a cehhet.

A költségvetés ráadásul messze nem az egyetlen nehéz kérdés, amit sürgősen meg kellene oldani. Az EU előre kikötötte, hogy amíg a büdzsé, az ír-északír határ és a briteknél maradó uniós állampolgárok ügyével nem „haladnak megfelelően”, nem térnek át arra, mi lesz az EU és az Egyesült Királyság kapcsolatával a kilépés után. Legközelebb az októberi uniós csúcson adhatnák meg az engedélyt az állam- és kormányfők, hogy tovább haladjanak, de ez egyre esélytelenebbnek tűnik.

Mi ez az északír kavarás?

A kettéosztott sziget északi csücske az Egyesült Királysághoz tartozik. A betelepedett britek mellett ott élő írek zöme Írországhoz akar csatlakozni, amiből több évtizedes polgárháború lett.

Ezt az 1998-as nagypénteki egyezmény zárta le, de a brexit betehet neki. A megaállapodás például kimondja, hogy bármilyen brit állampolgár írnek mondhatja magát és kérhet kettős állampolgárságot. Az ír egyben uniós állampolgárságot is ad a brexit után, London viszont nem akarja, hogy az EU bírósága védhesse az uniós állampolgárokat brit földön.

Emellett a korábban létrejött határellenőrzés nélküli közös ír-északír utazási térséget is megbolygathatja a brexit. A kilépés után külső EU-s határ kerülne Írország és Észak-Írország közé. Nem lenne nagy a baj, ha a brit konzervatív kormány ne akarna kilépni a közös piacból és a vámunióból is, így viszont a határ egyben vámhatárrá is válna, azaz muszáj lenne valahogy ellenőrizni. Az EU szerint közben azt is biztosítani kellene, hogy a saját állampolgárai is szabadon mozoghassanak a szigeten belül, ahogy eddig.