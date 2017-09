Ma derülhet ki, merre megy tovább az EU

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az Európai Unió következő egy évét meghatározó kezdeményezéseket mutat be szerda reggel Strasbourgban Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság elnökének szokásos éves beszédét idén az teszi fontossá, hogy várhatóan ősszel újra felpörög a francia-német tengely, amely eddig a háttérben készített reformterveket.

Menekültügy: „engedményekre van szükség”

Jean-Claude Juncker először az eredményeket hangsúlyozta, például nyolcmillió munkahely jött létre, a gazdasági növekedés két százalék fölé emelkedett és jelentősen csökkent a tagállamok államháztartási hiánya.

„A szél visszatért” az EU vitorlájába,

most kinyílt az ajtó a lehetőségek előtt, de nem lesz örökké nyitva.

Energia-, védelmi és bankunió kialakítását célozták meg az új, 2014-es Európai Bizottsággal. A céljaik négyötödére már javaslatokat is tettek, de elismerte, hogy „engedményekre van szükség”, épp a keleti tagállamoknak érzékeny menekültügyi és munkaügyi reformokat emlegetve.

Az egyik első téma a kereskedelem volt, amit szerinte nem lehet valami absztrakt dologként leírni: „munkahelyeket, lehetőségeket jelent az uniós cégeknek, legyenek kicsik vagy nagyok”. igyekezett megvédeni az EU sokak szerint túl szabad szabadkereskedelmi egyezményeit: „nem vagyunk a szabadkereskedelem naiv hívei. Európának meg kell védenie az érdekeit.” Egyúttal bejelentette, hogy Ausztráliával és Új-Zélanddal is szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdeményeznek.

„Le kell csökkentenünk az irreguláris migrációt”

Weber: nem arról van szó, hogy falakkal kerítsük körbe Európát A fideszesek uniós pártocsoportját vezető Manfred Weber szerint is vissza kell fogni az irreguláris migrációt, de nem fallal kellene körbekeríteni Európát és szükség van legális migrációs lehetőségekre. Moszkvával szemben is keményen kiállt, szerinte a védelmi unióra a balti tagállamok védelmére kell. A szocialistákat vezető Gianni Pittella nem meglepő módon a szociális jogokról beszélt, és neki is esett Manfred Webernek, hogy ezt eddig szerinte nem támogatták. Legális bevándorlási csatornákra lenne szükség és partnerségre Afrikával. Az EU kritikáját nem az EU elleni támadásként kellene felfogni, hanem jobbítási szándéknak, mondta Syed Kamall (ehhez képest szerinte csak irányban kell tartani az EU-t). A konzervatív-euroszkeptikus uniós pártcsoport, az ECR vezetője a szocialista ötéves tervekhez hasonlította az EU növekedési terveit. Micsoda változás volt ez a tavalyi beszédhez képest, ez tetszett – indított a liberális Guy Verhofstadt. Az utóbbi időben előretörtek az EU-barát pártok, az EU-ellenesek pedig unióbarátabbakká váltak, mert félnek a szavazatvesztéstől. Még Magyarországon Orbán Viktor is azt mondta, hogy tiszteletben tartja a kvótaítéletet és nem lépne ki az EU-ból. (Igaz, a magyar miniszterelnök nem mondta, hogy végre is hajtja a kvótázást.) Most vagy soha lehet felépíteni azt az EU-t, amit a szavazók és mi akartunk évekig. Szükség van az európai demokráciára az olyan alt-right kormányokkal szemben, mint a lengyel vagy a magyar.

A migrációhoz érve elsőként arról beszélt, hogy erősítették a határvédelmet, létrejött például az uniós határ- és parti őrség.

Szerinte is arra van szükség, hogy visszafogják az irreguláris migrációt, és ennek érdekében kötöttek megállapodásokat külső országokkal. A török-uniós egyezmény például 97 százalékkal fogta vissza a migrációt.

Ugyanakkor „Európa nem egy erőd és nem is lehet az”: azoknak, akiket „elfogadhatatlan okok miatt üldöznek”, menedéket kell nyújtani. Megjegyezte azt is, hogy „nem minden tagállam mutatott ugyanannyi szolidaritást”. Ez nem lehet csak európai, Afrikának is segíteni kell, ezért hoztak létre egy alapot, ami munkahelyeket teremt a kontinensen.

„Európa biztosítja, hogy újra naggyá tegyük a bolygót”

A környezetvédelemhez érve felemlegette a párizsi éghajlatvédelmi-egyezményt, amelyből Donald Trump elnökké válva kiléptette az Egyesült Államokat. Az ő ambicióik összeomlásával szemben „Európa biztosítani fogja, hogy újra naggyá tegyük a bolygót” – ekézte az USA elnökét a saját kampányszlogenjének a kifordításával.

Ideje megtenni a következő lépést

„Európa jövőjét nem diktálhatják felülről”, ezért is mutatott be az Európai Bizottság öt változatot az EU jövőjére. Most viszont „ideje megtenni a következő lépést”: ő egy hatodik forgatókönyvet szeretne. Ezt azokból a tapasztalatokból szűrte le, amelyeket hosszú politikai pályafutása alatt szerzett, ott volt az EU-t létrehozó maastrichti és az azt megreformáló szerződéseknél, és

„soha nem veszítettem el a szeretetemet Európa iránt”, bár elismerte, hogy „nincs szerelem csalódás nélkül”.

Ne diszkriminálják a keletieket

Az EU rengeteget ért el, és több, mint pusztán egy belső piac, értékekről, a szabadságról szól. Európának az egyenlőségről kell szólnia a tagállamok között is, legyenek azok kicsik vagy nagyok. „Mindkét tüdejével lélegeznie kell, a keletivel és a nyugatival is.” Ki kell gyomlálni például a kettős élelmiszerminőséget, mert

tűrhetetlen, hogy „egy magyar kevesebb húst kapjon” az élelmiszerekben, mint egy nyugati.

Amellett is kiállt, hogy Románia, Bulgária és Horvátország mielőbb legyen a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet tagja.

Tartsuk tiszteletben a kvótaítéletet

A magyar kormánynak is tetsző téma után arra tért rá, hogy

az Európai Bíróság ítéleteit viszont „tiszteletben kell tartani”.

Itt valószínűleg a nemrég befejezett kvótaperre utalt, amit Magyarország és Szlovákia elbukott, de burkoltan a saját bírósági rendszerét átalakító Lengyelországnak is üzent, hogy a jogállamiságot és a bíróságok függetlenségét szintén be kell tartani.

Segítséget kaphatunk az euró bevezetéséhez

Az eurót is két kivétellel minden tagállamnak be kell vezetnie, hiszen erre kötelezték magukat a belépéssel, amihez viszont a még kint lévőknek támogatásra van szükség. A bankuniót is meg kell reformálni hozzá.

Kiállt az olyan reformok mellett, amelyek megerősítenék az euróövezetet, például

alakítsák át a mentőalapját egy valódi költségvetéssé és kapjon külön pénzügyminisztert, de ne legyen külön parlamentje.

Törökország a „belátható jövőben”nem lesz tag

Az EU-n kívülieknek üzent, hogy hamarosan bővülhet az EU, de a tagjelölt Törökországnak eléggé beolvasott. „A belátható jövőben” kizárt, hogy csatlakozzanak. „Ne hívják a tagállamainkat és a kormányfőiket fasisztáknak és náciknak” – reagált a török sajtó és politikusok szavaira, amelyek az eldurvuló uniós-török kapcsolatok közepette röppentek el. „Engedjék el az újságíróinkat!” – üzente amiatt, hogy több nyugati újságírót letartóztattak a török hatóságok.

Védelmi unió kell 2025-re

A biztonság megerősítésénél szerinte arra lenne szükség, hogy automatikusan kicseréljék a tagállamok az információikat. Már javasoltak egy uniós védelmi alapot, és 2025-re védelmi uniót kellene kialakítani. A NATO is ezt szeretné – igyekezett leszerelni az olyan kritikákat, hogy az EU összefogása az észak-atlanti szövetséget gyengítené.

Több demokrácia kell

Az uniós demokrácia megerősítésére lenne szükség. Támogatja Emmanuel Macron francia elnök ötletét, hogy jövőre demokratikus konvenciókat tartsanak. A csúcsjelölti rendszerről beszélt, amellyel bizottsági elnök lett (azaz hogy az uniós pártcsaládok egy-egy jelöltet állítsanak előre az európai parlamenti választásokra, és a győztes csoport embere kapja a posztot). Egyesítené a tagállami állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki tisztségét. Azt viszont megerősítette, hogy

ő már nem indul újra a posztjáért.

A brexit új kezdet lehet

A brexit sajnálatos, „szerintem önök is sajnálni fogják” – fordult az EU-ellenes UKIP képviselői felé, – de nem a vég. A 2019-es várható kilépésük másnapjára egy különleges EU-csúcsot jelentett be Nagyszebenbe. „Az uniós állampolgárok egy új EU-ra ébredhetnek” utána, ígérte. Ideje elindulni,

„elkezdtük megszerelni a tetőt, de most be kell fejeznünk a munkát, amíg süt a Nap”.

Az unió helyzete

A beszéd elnevezése („az unió helyzete”) egy egyszerű szójátékkal másolja az Egyesült Államokat. Ott az elnök évente egyszer áll ki a Kongresszus elé, hogy értékelje az évet és elárulja, mit tervez a következőre.

Hé, mi is egy unió vagyunk – ismerhették fel az Európai Bizottságnál és Parlamentnél, amikor 2010-ben egy intézményközi megállapodásba bevették a beszéd tervét. Még abban az évben el is hangzott az első „SOTEU”, és a beszédeket azóta is tartják.

Noha közel sem várható akkora felhajtás körülötte, mint az Egyesült Államokban a saját változatuknál, de Jean-Claude Junckernek és az Európai Bizottságnak is fontos pillanatról van szó.

Juncker örökségéről is szól

Egyrészt a testület elnökének személyesen is fontos a beszéd. Öt éves bizottsági elnökségének közepén jár, 2018 lesz mandátumának utolsó teljes éve, így a következő beszédében inkább mérleget vonva az addig elért eredményekre koncentrálhat majd. Most még bízhat abban, hogy beszédének gyakorlati következményei is lehetnek az Európai Unió jövőjére. Erről a Politico európai kiadásának múlt heti interjújában beszélt.

Az Európai Bizottság már az EU jövőjét felvázoló „fehér könyv” idei bemutatásával igyekezett irányt mutatni. A felvázolt öt lehetőség helyett Jean-Claude Juncker vélhetően egy hatodikról beszél majd, amiről az elmúlt hetek nyilatkozataiban ejtett néhány szót. Ugyan a beszédet szakmai és politikai felkészülés előzte meg, amelyet a biztosok kollégiuma is megtárgyalt, Jean-Claude Juncker arról beszélt a mindig jólértesült lapnak, hogy most kivételesen talán személyesebb hangvételű és az ő saját nézeteit is jobban tükröző beszédre készül.

Merre tovább?

Úgy tűnik, az útkeresésből hamarosan átfogó reformok születhetnek. Emmanuel Macron francia elnök megválasztásával egyre inkább körvonalazódik a német-francia együttműködés egy újabb aranykorszaka. Hogy az új francia elnök és az éppen választásokra készülő, de a közvélemény kutatások szerint biztos befutónak számító Angela Merkel német kancellár párosa hasonló erőt és tekintélyt tud-e majd mutatni, mint annak idején például Francois Mitterrand és Helmut Kohl párosa, még kérdés. Magyarországnak is fontos, hogy a reformok kétsebességessé teszik-e az EU-t az euróövezettel, mint belső körrel.

Mindkét oldal belpolitikai témává tette az EU-t

Magyarországon a kormány és szinte a teljes ellenzék is igyekszik politikai előnyt szerezni az uniós reformtervekből. Orbán Viktor Tusványoson a „Brüsszel” elleni harcot nevezte az egyik fő kampánytémának. A beragadt támogatottságú ellenzék helyett így az uniós intézményekkel szemben mozgósíthatja a Fidesz-szavazókat a 2018-as választásokra. Várhatóan Brüsszel túlhatalmi terveit, különösen a migrációs tervek túlhangsúlyozását fogja emlegetni.

Az ellenzék jelentős része szintén rárepült az uniós reformtervekre, hogy megnövelje a saját stagnáló népszerűségét. Az MSZP, a DK és a Momentum várhatóan azt fogja hangsúlyozni, hogy a beinduló reformokból a magar kormány, kimaradna így Magyarország a külső körbe kényszerülne.

Nyomult a kommunikációs csapat

Az uniós intézmények igyekeznek minél nagyobb felhajtást csinálni Jean-Claude Juncker beszédének. Példának itt van rá egy akciófilmesre vágott teaser trailer az Európai Parlamenttől.

Arról, hogy ne legyen az eseményből egy lufi, a bizottság épületében dolgozó kommunikációs csapat igyekszik gondoskodni.