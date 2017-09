May két éves átmeneti időszakot javasol a brexit után Európának

Európa legjobb barátja szeretnénk lenni.

Theresa May optimista, a tárgyalófelek képzelőerejére és kreativitására apelláló beszédet tartott Firenzében. May a reneszánsz egyik csúcsteljesítményének számító, XIV. században épült Santa Maria Novella kolostorban tartotta beszédét. Szerinte az EU és az Egyesült Királyság kapcsolata olyan egyedi, komoly múltra tekint vissza, ami miatt értelmetlen a nulláról kezdeni a két fél közötti kereskedelmi tárgyalásokat. Kreativitással és képzelőerővel azonban olyan egyedi megállapodást köthetnének, amely majd mindkét félnek előnyös lehet.

Miért éppen Firenze? Nem véletlen, ugyanakkor sajátos, hogy Theresa May éppen Firenzében áll az európai nyilvánosság elé, hogy a britek kilépéséről beszéljen. Szóvivője arról beszélt a brit sajtónak, hogy a város az európai kereskedelem bölcsője, amivel a britek szintén a brexit utáni kereskedelmi megállapodás fontosságát akarják hangsúlyozni. A külföldön tartott beszéd és magának az útnak az előkészületei szakítottak az ilyenkor szokásos protokoll szabályaival, de illeszkedik a konzervatív brit politikusok európai integrációról szóló beszédeihez. Margaret Thacher 1988-ban Bruges-ben teremtette meg az etalont, keményen támadva azt a folyamatot, amit ő indított be az egységes piac kiteljesítésének igényével és ami az Európai Unió létrehozásához vezetett. Theresa May elődje, David Cameron is akart egy beszédet Európában tartani, de végül Londonban kényszerült előadni. A firenzei önkormányzat feltehetőleg nem látta volna szívesen a brit kormányfőt a Palazzo Vecchio-ban, ahol az Unió helyzetéről szóló éves konferenciát szokta az EU szervezni. Az olasz kormány még a látszatát is kerülni akarja, hogy a brit kormánnyal kétoldalú tárgyalásokat folytatna, az EU tagállamai szigorúan tartják magukat ahhoz, hogy a britekkel az Európai Bizottság folytatja a tárgyalásokat.

Ezzel Theresa May folytatta a britek eddigi tárgyalási taktikáját, amivel a konkrét kilépésről szóló megrekedt tárgyalásokról akarják a figyelmet elterelni és az azt követő kérdésekről beszélnek inkább, pedig az EU csak akkor beszélne az utóbbi témákról, ha előbbiekkel megfelelően haladnak, Három kör után nincsenek komoly eredményei a kilépésről szóló tárgyalásoknak, ezért a brit kormányfő időt akar nyerni, hogy a briteknek a brexit után is legyen még ideje meghozni a szükséges intézkedéseket, illetve a vállalkozásoknak, állampolgároknak legyen ideje alkalmazkodni a most még nem látható jövőbeli szabályokhoz. Ennek érdekében Theresa May több – “nagyjából két éves átmeneti időszakot” javasol, ami a 2019. március 29-i kilépést követné.

Újabb időhúzás

Theresa May beszédében a kilépési tárgyalásokkal kapcsolatban két konkrét témáról szólt, amelyeket kiemelten fontosnak tart. Először arról beszélt, a kormányának elsődleges, hogy az Egyesült Királyságban jelenleg élő EU-s állampolgárok a kilépés után is ugyanolyan jogokat élvezzenek és hogy ezt viszonozzák az EU-ban élő brit állampolgárok felé is uniós részről. A másik téma, ami szerint az eddigi tárgyalások eredményes előrehaladásának tekinthető, az az észak-ír határszakasz kérdése. Theresa May kormányának elengedhetetlen, hogy az ír határon a kilépés után se lehessenek fizikai korlátok.

A kereskedelem és a biztonságpolitika az a két terület, amelyek a kilépés után különösen fontosak Theresa May kormányának. Ezekről az Egyesült Királyság más uniós országokkal jelenleg fennálló együttműködéseit felsorolva beszélt, jelezve, hogy országa kiemelten fontos partnere már most is a többi európai államnak. Theresa May szerint az Egyesült Királyságnak továbbra is stratégiai érdeke, hogy együttműködjön olyan országokkal, amelyekkel közös értékrendet vallanak.

Az EU illetékesei már korábban közölték, hogy ameddig a britek nem hajlandóak a kilépéskor az EU-nak visszafizetendő összegről megállapodni, addig nem tudnak továbblépni a tárgyalások menetében. A Financial Times által szerdán kiszivárogtatott információk szerint London csak a töredékét, nagyjából 20 milliárd eurót fizetne Brüsszelnek vissza, míg az EU szakértői 60 milliárd euróra becsülik azt, amivel London a brexit után is tartozna majd a közösségnek. A számla oka, hogy az EU-nak többéves költségvetései vannak. A legutóbbiról 2013-ban állapodtak meg és 2020-ig szól, de ez csak a lekötésekről szól (az uniós projekteket utólag térítik meg a tagállamok a pályázóknak, és ezután utal az EU az adott országnak). A kifizetések 2023-ig mennének a büdzséből. Ha a britek nem adják bele a pénzt, amit a megállapodáskor megígértek, akkor vagy a nettó befizetőknek kell többet bedobniuk, vagy a kassza haszonélvezőinek, köztük Magyarországnak jut kevesebb.

Európai Bizottság: az idő kulcskérdés

May beszédére közleményben reagált Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalásokért felelős francia vezetője. Ebben egyrészt üdvözli a brit miniszterelnök konstruktív hangvételű beszédét, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az idő kulcskérdés a tárgyalások során:

2018 őszére meg kell állapodnunk a Brexitről. Az Egyesült Királyság 2019 március 30-án válik az Unió számára harmadik országgá.

Az EU tárgyalódelegációja várja, hogy a britek bővebben kifejtsék a miniszterelnök által péntek délután kifejtett nézeteit – Michel Barnier hétfőn találkozik brit kollégájával David Davis-szel.

Minél előbb állapodunk meg a kilépés részleteiről, annál korábban lesz lehetőségünk a jövőbeli kapcsolatokról szóló konstruktív megbeszélések megkezdésére.

Barnier előrelépésként értékeli Barnier May azon kijelentését, amit az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok és az EU-ban élő brit állampolgárok jogállásáról nyilatkozott, ugyanakkor a kijelentésnek a brit tárgyalódelegáció pozíciójában is meg kell jelennie. Maynek az ír határ kérdésében tett kijelentését ugyanakkor Barnier nem tudja hova tenni, mert abból nem következik semmi konkrétum arra vonatkozóan, hogy a brit kormány hogyan kíván eleget tenni az ügyben meglévő felelősségének.

