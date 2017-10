Kínos helyzetbe hozta magát Brüsszelben a brit kormányfő

Az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk – percekkel azután, hogy Theresa May felállt a tárgyalóasztaltól – Twitteren jelentette be, hogy az EU27-ek jóváhagyták a kereskedelmi tárgyalások belső előkészítéséről szóló javaslatukat. A tárgyalások továbblépésének feltétele Brüsszel részéről – az ír-északír határról, a britek unió felé fennálló pénzügyi kötelezettségeiről és az uniós állampolgárok jogairól Nagy-Britanniában zajló egyeztetések megnyugtató rendezése. Csak ezek után, várhatóan decemberben térhetnek rá az EU és Nagy-Britannia jövőbeni kereskedelmi és egyéb megállapodásáról szóló tárgyalásokra a felek.

Tusknak sokat mondó kiszólása a Brexit tárgyalásokat illetően a Tanács ülését követő sajtótájékoztatóján így hangzott:

eltúlzottak voltak a patthelyzetre vonatkozó megállapítások.

Magyarázkodásra is kényszerült egy újságírói kérdés kapcsán, amely szembesítette az EU főtárgyalója, Michel Barnier kijelentéseivel, aki háromszor is használta a patthelyzet kifejezést múlt heti, David Davis brit főtárgyalóval tartott sajtótájékoztatóján. Tusk azzal próbálta kivágni magát, hogy szerinte nem most kell retorikai fordulatokat elemezni, az ő szerepe, hogy Európa egységét erősítse, illetve hogy pozitív, előremutató üzeneteket fogalmazzon meg. A mellette álló Juncker úgy érezte, hozzá kell szólnia a témához és meg kell védenie Barnier-t: ő ha tehette volna, négyszer is használta volna a patthelyzet kifejezést, hogy aláhúzza az európaiak elégedetlenségét a tárgyalások állásával.

Míg az EU27-ek elégedetlenek voltak a brexit tárgyalások eddigi menetével, addig Theresa May azt várta kollégáitól, hogy olyan javaslatot adjanak neki, amit otthon könnyebben tud majd eladni, holott már Brüsszelbe érkezésekor tudta, hogy kevés mozgásteret kap az EU-s miniszterelnököktől. Tanácsadói számára ez csalódást jelenthetett, mivel arra számítottak, elegendő lesz az a 20 milliárd euró, amit az átmeneti két éves időszakra szántak, s amennyivel hozzájárulnának az EU költségvetéséhez.

Theresa May a tanácskozást követő tájékoztatóján arról beszélt, hogy az állampolgárok helyzetéről való megegyezés már karnyújtásnyira van, a pénzügyi megállapodást illetően pedig tételenként haladnak a felek, Írországban pedig nem lehet fizikai határ a két ország között. Kisebb közjáték alakult ki May és az újságírók között, amikor brit kollégák után “európai” újságíróktól várt kérdéseket, mire valaki a sorok közül odavetette:

Mindannyian európaiak vagyunk

– ezt hangos nevetés követte.

A csütörtök esti vacsora után Angela Merkel arról beszélt újságíróknak, hogy jó hangulatban zajlottak a megbeszélések, de nem hallott újabb részleteket a pénzügyi megállapodást illetően, ami a fő oka annak, hogy a tárgyalások nem haladnak a megfelelő ütemben. A német kancellár a Tanács ülését követő rövid tájékoztatóján elmondta, a 27 maradó tagállam vezetői egyetértettek abban, hogy decemberben szeretnék, ha megindulnának a kereskedelmi tárgyalások a britekkel.

Orbán már Brüsszelben sem áll újságírók elé Szokásától eltérően nem tartott sajtótájékoztatót a csúcs alatt és annak végeztével sem a miniszterelnök. Még arra sem adott lehetőséget, hogy rövid kérdéseket lehessen feltenni neki, s végül csak a Magyar Állandó Képviseleten különvonulva, kizárólag a közmédia munkatársainak nyilatkozott. Míg korábban volt, hogy hosszasan is válaszolt a magyar és a nemzetközi sajtó kérdéseire, most erre esélyt sem adott – vélhetően a közeledő választási kampány miatt. Tekintettel arra, hogy már hosszú évek óta nem áll olyan magyar újságírók elé, akik "valódi" kérdéseket is feltennének neki, ezek a brüsszeli sajtótájékoztatók azon ritka alkalmak, amikor kérdezni lehetne a miniszterelnököt. Éppen ezért legutóbb több magyar lap újságírója is kijött Brüsszelbe, hogy itt tehessenek fel neki belpolitikai témájú kérdéseket is.

Német kollégájánál kevésbé bizakodó hangot ütött meg a csúcsot lezáró sajtótájékoztatóján a francia elnök. Emanuel Macron szerint a Brexit pénzügyi vonatkozásáról szóló tárgyalások félúton sem járnak. Macron úgy fogalmazott, hogy a britekkel zajló kilépési tárgyalások addig nem léphetnek a következő szintre amíg a három legfontosabb kérdést – az uniós polgárok jogait Nagy-Britanniában, az ír-brit határ kérdését és a pénzügyi kötelezettségvállalásokat témáját –nem tisztázzák megnyugtatóan.

Új irányt ad Európa a török társulási megállapodásnak

A tagországok kormányfői a brexit mellett a legtöbbet a török kérdésről egyeztettek, utóbbival kapcsolatban Angela Merkel határozott elképzelésekkel érkezett Brüsszelbe. A Tanács a német elképzeléseknek megfelelően vissza fogja vágni a török csatlakozási alapot és a tárgyalások irányán is változtatni fognak, előtérbe helyezve az emberi jogok és a jogállamiság kérdését. Utóbbi téma Magyarországgal és Lengyelországgal kapcsolatban is aktuális.

Merkel a csúcstalálkozó előtt még szerette volna, hogy erről is tárgyaljanak, azonban később letett tervéről, s így nem is került a tanács elé a téma. Kérdés, hogy ha az EU keményebb hangot üt meg a török belpolitika alakulását illetően, az nem üt-e majd vissza az EU és Törökország között meglévő, a nyugat-balkáni menekülthullám visszafogására vonatkozó megállapodásra.

Borítókép: Theresa May brit miniszterelnök (b) és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kezet fog az Európai Unió csúcstalálkozója mentén tartott kétoldalú találkozójuk kezdetén Brüsszelben 2017. október 20-án, a kétnapos tanácskozás második napján. Fotó: MTI/EPA/AP pool/Geert Vanden Wijngaert