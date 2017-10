Magányosak leszünk az eurózónán kívül

Horvátország egyik kulcsfontosságú célja, hogy bevezesse az eurót, jelentette be Andrej Plenković horvát miniszterelnök hétfőn. Az EurActiv híroldal szerint közölte, „nem akarunk meghatározni pontos dátumokat”, de elég jól körbeírta, mikorra vezetnék be az eurót: két kormányzati cikluson, azaz 7-8 éven belül.

Orbán elkente a kérdést

A horvát miniszterelnök épp aznap beszélt az euró bevezetéséről, amikor magyar kollégáját is ugyanerről kérdezte a parlamentben az MSZP (arról, hogy a szocialista párttól mennyire hiteles a témával kampányolni, itt írtunk).

Orbán Viktor szerint most nincs ilyen nyomás a kormányon, maximum értelmiségi, elemzői és zsurnalisztikai találgatás. Ezzel szemben az Európai Bizottság jelenleg épp arra ösztönöz minden tagállamot, hogy csatlakozzon, most még támogatást is ad hozzá.

Azt a magyar miniszterelnök elismerte, hogy minden nem eurót használó uniós tagállam sebezhetőbb pénzügyi válságok idején, de amíg az eurózónán kívül vagyunk, addig is kulcskérdés a forint stabilitása kapcsán az államadósság szintjének csökkentése. Illetve a csatlakozásnál nagyon fontos lesz arra figyelni, hogy a nyugdíjak reálértéke ne csökkenjen.

A horvátok rosszabb helyzetből is igyekeznek

A horvátoknak ugyanakkor sokkal jobban kell csökkentenie az államadósságukat, mint Magyarországnak. Ezt az Európai Bizottságnak köszönhetjük, amely 2010-ben rácsapott a költekezni vágyó Orbán Viktor kezére.

„Igent mondtunk az euróövezetre, amikor csatlakoztunk az EU-hoz” – utalt rá a horvát miniszterelnök, hogy minden 2004 óta csatlakozott uniós tag, köztük Magyarország is kötelezte magát az euró bevezetésére. „Amiért még nem vagyunk ott, hogy még meg kell felelnünk minden követelménynek és nem az, hogy politikai döntésre van szükségünk.”

Főleg az államadósság lefaragásán kell dolgozniuk, ami nagyjából 80 százalék, de 2020-ra 72 százalékra faragnák le. (Magyarországon ez most 74 százalék körüli, de a többek közt Andy Vajnának is hitelező Eximbank és a jegybank alapítványainak költekezését beszámítva 76 százalékra ugorhat.) A horvát miniszterelnök elmondta, hogy épp egy jelentős kiigazítással csökkentik a költségvetési hiányt, ami a tavalyi, elég kicsi 0,9 százaléknál is kisebb lehet.

Azt is kijelentette, hogy, „amit reálisnak tartunk és amin dolgozni fogunk”, az a 2020-as belépés az euró előszobájába, az ERM II-es árfolyamrendszerbe. Magyarországon a Polgári Világ párt szeretne erről népszavazást.

Előbb lehet román euró, mint magyar

A 2004 óta csatlakozott uniós tagállamok közül Horvátországgal együtt már csak hatan vannak, amelyek nem vezették be az eurót. Románia pénzügyminisztere augusztus végén arról beszélt, öt éven belül, 2022-re csatlakoznának a valutaövezethez. A nyáron a bolgár pénzügyminiszter azt latolgatta, hamarosan beléphetnek az ERM II-be.

A csehek óvatosabban kacsintgatnak az euró felé. Augusztusban a cseh miniszterelnök azt fejtegette, megfigyelőként részt vennének az euróövezeti pénzügyminiszterek ülésein (másfél hete az eurót ellenző Andrej Babiš nyert a választásokon, de esélytelen, hogy koalíciós kormányt tudjon alakítani). Így csak a magyar és a lengyel kormány maradt, amely a közelmúltban semmilyen konkrét lépést nem lengetett be.

Az euró magyarországi bevezetéséről bővebben itt és itt írtunk.