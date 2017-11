Feketelistára tenné az EU az adóparadicsomokat

Az Európai Unió akár szankciókat is bevezethet az adóelkerülőknek- és csalóknak pénzmenekítő helyet nyújtó országok ellen, derült ki az uniós pénzügyminiszterek keddi ülése után.

Az uniós fogadkozás azután indult be, hogy idén megint rengeteg adatot szivárogtattak ki egy adóparadicsomból. A tavalyi panamai eset után ebben az évben a britekhez tartozó Jersey-ről bukkantak fel iratok.

Az EU máris rárepült az Apple-re A kiszivárgott adatok alapján az uniós versenyjogi hatóságok már vizsgálják is a Jersey-i esetet, jelentette be kedden Margrethe Vestager versenyügyi biztos. Az amerikai cég Jersey-be költöztette két egységét 2015-ben. A Politico szerint ezt részben az indokolhatta, hogy az EU vizsgálta a céget, amely Írországban rendezte be az európai főhadiszállását.

Többek között kiderült, hogy a sziget jogi lehetőségeit kihasználva az amerikai Apple eurómilliárdokkal rövidíthette meg a kontinens adófizetőit, de még olyan esetre is volt példa, hogy a U2 ír frontembere, Bono egy máltai cégen keresztül vett litván plázát. Még az angol királynő is érintett a botrányban egy – szintén brit fennhatóságú – Kajmán-szigeteki cégen keresztül, és persze több magyar szála is van a kiszivárgott iratoknak.

Az Európai Bizottság már dolgozik az ügyön

Az Európai Bizottság már korábban nekilátott kitaposni a tagállamokból és az adóelkerülő cégekből a pénzt. Legutóbb októberben jelentett be egy csomagot a mutyizás ellen, és szintén múlt hónapban elégelte meg, hogy az írek egy éve nem voltak képesek egy, az Apple-re kirótt gigabüntetést bevasalni.

November 7-én a tagállami miniszterek között is az adóelkerülés volt a téma. A kormányok egy feketelistával szívatnák meg azokat az országokat, amelyek különféle, nulla vagy aközeli adózást biztosító húzásokkal és a pénzek tulajdonosainak rejtőzködését segítő szabályokkal tolnak ki a tagállamok adófizetőivel. A listára felkerült országok nem úsznák meg annyival, hogy onnantól durcásan nézne rájuk az EU: az EUobserver szerint Franciaország és Belgium pénzügyminisztere is arról beszélt, hogy

a listára került országokkal szemben szankciókat kellene bevezetni.

Valdis Dombrovskis egyetérett ezzel. Az Európai Bizottság euróért felelős alelnöke szerint „ellenintézkedéseket szeretnénk” az olyan országok ellen, „amelyek a listára kötnek ki”, csak úgy lesz az egész „értelmes és hiteles”.

A tagállamoknak össze kellene kapniuk magukat

Valdis Dombrovskis a bizottság több olyan javaslatát is felsorolta, amelyekkel fel lehet venni a harcot az adóelkerülés és az „agresszív adótervezés” (a szabályok kijátszása) ellen, de van, ahol a tagállamok beleegyezésére várnak. Júniusban például feldobták, hogy a köztes cégeket is tegyék átláthatóbbá, amelyek segítenek az uniós szabályok megkerülésében (a tavalyi, panamai esetnél épp egy tanácsadó, cégalapítást intéző ügyvédi irodából szivárogak ki adatok).

Bevezetnék azt is, hogy a nagy multik tagállamokra lebontva vallják be, hol mennyit adóznak, így rögtön kibukna, ha valamelyikük sehol se fizet semmit, mert egy alacsony adózású országon át folyatják ki a pénzt. Valdis Dombrovskis remélte, hogy a mostani szivárogtatás „megadja a politikai lendületet” a megegyezéshez.

Toomas Tõniste, a tagállami Tanács soros elnökségét adó észtek pénzügyminisztere szerint decemberre szeretnének megállapodni. „Reméljük, minden tagállam egyetért velünk” – reménykedett. A megbeszélésük „közelebb hozta az álláspontokat” – csomagolta be szépen a tényt, hogy közel sincs egyetérték köztük, mert többen is sunnyognak, ha az adóelkerülésről van szó.

Ahogy azt már a cikk elején is említettük, az Egyesült Királyság egészen közvetlenül is érintett volt a botrányban, hiszen Jersey hozzá tartozik. A tervezett, a kiszivárgott információk alapján több mint ötvenes listáról egy tucatnyi terület hozzájuk tartozik. Az egykori Brit Birodalomból mára a kriketten és azon kívül, hogy a királynő fejét többféle pénzre is rányomják, néhány szigetecske maradt. Sokuk, mint például Jersey adóparadicsomként rendezkedett be, a briteket pedig láthatóan nem nagyon zavarja, hogy ennek az eltűrésével a többi uniós tagtársukkal is kiszúrnak.

A felrobbantott máltai újságíró is offshore-ügyben nyomozott A nemrég meggyilkolt máltai újságíró, Daphne Caruana Galizia is többek között egy olyan ügyben nyomozott a halála előtt, amiben az ország miniszterelnöke és felesége egy panamai offshore bankszámlán keresztül kaphatott pénzt egy azerbajdzsáni korrupciós alapból.

A britek viszont messze nem az egyedüliek, akik így tesznek. A már szintén említett Írország és Málta mellett Ausztria, Ciprus, Hollandia, valamint – az Európai Bizottság mostani vezetője alatt adóparadicsommá vált – Luxemburg is bizonyos szempontból adóparadicsomnak számít. Nem is nagyon látszott a minisztereiken a lelkesedés. „A feketelista mindig nehéz” – sopánkodott a luxemburgi Pierre Gramegna. Az osztrák Hans Jörg Schelling úgy gondolta, hogy „ha egy adóparadicsom bezár, egy újabb nyílik helyette”.

A helyzetet jól jellemezte Toomas Tõniste válasza arra a kérdésre, hogy mégis mit tennének a listára került országokkal. Soros elnökként a tagállamok alig létező közös álláspontját kellett képviselnie, így a mondatai kiválóak lettek volna trágyázásra a bennük található bullshitmennyiség miatt. Gyakorlatilag semmi értelmeset nem tudott mondani azon kívül, hogy majd decemberben igyekeznek megegyezni. Többszöri nekifutásra is csak annyi újat sikerült hozzátennie, hogy „nagyon fontos” nekik a téma és „derűlátó”, hogy dűlőre jutnak. Valdis Dombrovskis határozottabb volt, egyértelműen kiállt a szankciók mellett, de jelezte, hogy erről a tagállamoknak kell döntenie.