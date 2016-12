Obama: Megint megválasztottak volna

A január 20-án leköszönő Barack Obama azt mondta, hogy még mindig hisz „a remény és a változás" üzenetében, amivel 2008-ban kampányolt, és szerinte ezek segítségével egy harmadik ciklusra is megválaszthatták volna Donald Trump ellen, ha az amerikai alkotmány ezt lehetővé tette volna.

„Szerintem mozgósítani tudtam volna az amerikaiak többségét ezek mentén" – mondta Obama egykori főtanácsadójának, David Axelrodnak a hétfői Axe Files podcastjében. Azt mondta, hogy az ország különböző pontjain az emberekkel beszélve is az derült ki neki, hogy még akik nem is értettek mindenben egyet vele, azok is úgy vélték, hogy a vízió, és az irány helyes volt.

Obama egyébként a RealClearPolitics legutóbbi átlaga szerint elmondhatja magáról, hogy 53,8 százalék pozitívan, és csak 41,6 százalék ítéli meg negatív a munkáját három és fél héttel az elnöksége vége előtt. A kampány alatt végig népszerűbb volt mint Trump, vagy demokrata ellenfele, Hillary Clinton, aki ezért a kampányban Obama örököseként is próbált feltűnni. Obama is mindent megpróbált, hogy mozgósítson volt külügyminisztere mellett, és Clinton mellett kampányolva kihangsúlyozta, hogy Trump számos intézkedését visszacsinálná.

Az 50 perces podcastben Obama megismételte, hogy szerinte teljes választói rétegek voltak, akikre a demokraták nem figyeltek megfelelően oda, Clinton kampánya pedig nem szólította meg megfelelően azokat az amerikaiakat, akik nem érezték a gazdaság talpraállásának előnyeit. „ Ha azt gondolod, hogy nyerésben vagy, akkor mint a sportban, hajlamos vagy biztonsági játékra" – mondta a CNN szerint.

Clintonról viszont aztán azt is mondta, hogy „csodálatosan teljesített kifejezetten kemény körülmények között". Obama szerint például a média túlságosan is a negatív hírekkel volt elfoglalva, ha Clintonról volt szó. Emellett szerinte a Demokrata Párt pedig nem volt ott kellően helyi szinten, hogy elmagyarázza a nagyvárosokon kívül élőknek, hogy odafigyel a gondjaikra, nem tudott érzelmi kapcsot kiépíteni ezekkel a szavazókkal.

Obama szerint a pártnak most újra kell szerveznie magát, a helyi szervezetekre, a helyi választásokra is koncentrálnia kell. Arról is beszélt, hogy exelnökként majd ő is tenni akar azért, hogy fiatal, leendő demokrata vezetők álljanak elő.