Hitelesítették Donald Trump győzelmét

Az amerikai törvényhozás január 6-án pénteken hitelesítette az elektorok szavazatait, amik megerősítették a republikánus párti Donald Trump győzelmét az elnökválasztáson. Néhány demokrata törvényhozó jelezte, hogy fellebbezni fog a döntés ellen. Ehhez viszont legalább egy szenátorra szükségük lesz.

A két ház közös ülésén Joe Biden alelnök jelentette be, hogy a 2016-os elnökválasztáson

Donald Trump az elektori kollégium 304 szavazatát szerezte meg, míg Hillary Clinton 227-et.

Az elnökké választáshoz 270 szavazatra volt szükség.

Akár 10 demokrata képviselő is arra készülhet, hogy megtámadja Trump győzelmét.

A Politico értesülései szerint a texasi Sheila Jackson Lee demokrata párti képviselő kifogást nyújt be a saját állama által leadott elektori voksok ügyében. Reklamálhat még a coloradói Ed Perlmutter, a virginiai Bobby Scott, a michigani John Conyers és a marylandi Jamie Raskin is. Mindannyian demokraták. Sheila Jackson Lee azzal érvelt, hogy ezekben az államokban a szavazók elnyomására tettek kísérletet.

A texasi képviselő asszony szerint azzal is gond volt, hogy az elektorok egy része nem felelt meg az előírásoknak, így nem is választhatták volna őket a pozícióra. A tíz képviselő ellenük is támadást indít majd. Az amerikai alkotmány értelmében az elektori kollégium szavazatát a Kongresszusnak kell megvizsgálnia, és kétség esetén bizonyos szavazatokat visszautasítania.

A beadványokról csak akkor fognak tárgyalni, ha legalább egy szenátor támogatja. A képviselőház és a szenátus demokrata tagjai szerint ez nem valószínű, de

az orosz hackertámadások ügye felszíthatja a kedélyeket Trump ellen.

Sten Hoyer demokrata párti képviselő egy CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte várhatóan még több demokrata kongresszusi képviselő hozza majd a demokraták ellen elkövetett orosz hackertámadások ügyét, ezzel próbálják kétségbe vonni Donald Trump elnökségének legitimitását.