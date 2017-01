Amerika fefüggesztheti átmenetileg a menekültek befogadását

Drákói szigorral fogják a jövőben az Egyesült Államok területére belépők átvilágítását végezni - írja a The Guardian. Donald Trump elnök pénteken jelentette be, hogy új mércéket állítanak fel, és sokkal szigorúbban fogják szűrni, hogy ki léphet be az országba, és ki nem. Az elnök célja ezzel az, hogy a terroristákat, és egyéb radikális nézeteket valló embereket kiszűrjék, persze másik kérdés, hogy ki más ellen fogják még használni.

Trump egyelőre nem árult el ennél többet, amikor aláírta az erről szóló papírokat az Amerikai Védelmi Minisztériumnál, azonban bizonyos források szerint átmenetileg érvénybe lépne a menekültek befogadásának tiltása, és hét olyan ország bevándorlóinak vízumait függesztenék fel, ahol a lakosság döntő többsége muszlim.



Az elnök a nap folyamán aláírt egy másik rendeletet is, ami a hadsereg kozmetikázásáról szól. A tervek szerint megújítják a hadsereg flottáját, és eszköztárát is.