Honnan érkezik a karácsonyi hal?

2009-ben mindössze 3,7 kilogramm volt az egy főre jutó halfogyasztás Magyarországon a KSH szerint, de ha még riasztóbb számot akarunk mondani a bejgli romjai felett a sztorira éhes rokonoknak, ugyanez a hivatal a háztartás-statisztikai felmérésében mindössze 1,6 kilogrammnyi halfogyasztást mért. Eközben abban az évben minden egyes jó magyar ember 27 kiló sertéshúst evett meg, így tulajdonképpen meglepő, hogy 2009-ben nem karajból volt még a halászlé is.

Ráadásul a számok is azt mutatják, hogy a legtöbb magyar a fecskében, hideg sörrel leöblített hekk mellett csak karácsonykor vetemedik halra: a kilencvenes években a teljes évi halfogyasztás 70 százaléka esett decemberre, ez mostanra azért körülbelül 40 százalékra csökkent. Vagyis abból a majdnem 5 kilóból két és felet még mindig az év végi ünnepek alatt termelünk be, hogy aztán ráküldjünk némi bejglit. Meg krumplisalátát, töltött káposztát, virslit, kocsonyát és persze puffadáscsökkentő tablettát.

Mert mi, magyarok egyszerűen nem szeretjük a halat. A Debreceni Egyetem 2008-as felmérése szerint a megkérdezettek 32 százaléka azért nem eszik több halat, mert fél a szálkáktól, további 32 százalék viszont egyszerűen azt mondja, hogy a hal undorító, mert büdös. Ne gondoljuk, hogy ezeknek az embereknek fejlettebb a szaglásuk, vagy érzékenyebbek egyes illatokra: itt egyszerűen csak a neveltetésről van szó, a thai gyerekek sem azért falják a csípős sült szöcskét, mert az ízlelőbimbóik a rovarokra specializálódtak az évezredek során, hanem mert ezt látják a szüleiktől. A hatvanas-hetvenes években viszont itthon inkább a véres hurka meg a pacal ment, ezért a tintahal sokaknak csak az az ízében és állagában traktorgumira emlékeztető tömlő, amiért a helyiek úgy rajonganak Tenerifén.

Pedig a hal egészséges. Ha el akarjuk játszani a reklámokból ismert, fehér köpenybe bújt, plazmatévé előtt magyarázó kutatót, elég, ha annyit mondunk: a hal jó A- és D-vitamin-forrás, és nagy mennyiségben tartalmaz a szervezet számára könnyen hasznosítható foszfort, kalciumot, vasat és jódot. Meg persze omega-3 zsírsavakat, amelyek még a szigorú klinikai kutatási módszerekkel dolgozó amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerellenőrzési Hivatal kutatásai szerint is csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Csak hát nem olyan az íze, mint a cigánypecsenyének.

Azért lassan változik az étkezési kultúra, egyre többen rendelnek tenger gyümölcsei pizzát, és már nem forgatunk minden halat automatikusan paprikás lisztbe. A halfogyasztáson belül is nő a tengeri halak forgalma, és ez nemcsak azt jelenti, hogy egyre többen vesznek mélyfagyasztott pangasiust, hanem a friss halak iránti kereslet is emelkedik. Mert hát nincs sokkal messzebb a horvát tengerpart, mint Berlintől a legközelebbi halászfalu. Mégis, amíg Európa más országaiban megszokott látvány a piacon jégen kínált egész lazac vagy polip, addig nálunk ilyesmiért valamelyik nagy szupermarketbe kell menni, és csak reménykedhetünk, hogy érdeklődés hiányában nem zárják be az egész halosztályt, amíg odaérünk.