Stabil az állapota Carrie Fishernek, a Leia hercegnőt alakító színésznőnek

Carrie Fisher, a legendás Csillagok háborúja Leia hercegnője sabil állapotban van a Los Angeles-i kórház intenzív osztályán szívinfarktusa után, írta ki a Twitter-oldalára 84 éves édesanyja, Debbie Reynolds. Hozzátette, ha bármi változás történik, megosztják. Reynolds megköszönte mindenkinek, aki lányáért aggódott, szurkolt a felépüléséért.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6