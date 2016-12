Van, aki inkább kirúgatná magát Trump miatt

Arról már mi is írtunk korábban, hogy senki az ég egy adta világon nem akar fellépni Donald Trump elnöki beiktatásán pár totálisan ismeretlen, már-már Zs-listás produkción kívül. Mindössze egyetlen egy olyan fellépő van, amit Amerikában azért viszonylag jól ismernek, és elvállalta a beiktatási ceremóniát. Ez az 1925 alapított The Rockettes táncegylet, az Egyesült Államok egyik legismertebb, legnagyobb presztízsű formációja. Aminek tagjai között rengetegen vannak, akik még a kirúgást is elviselik, csak ne kelljen Trump elnökké avatásán fellépniük.

A Rockettes egyik névtelen tagja a Marie Claire-nek fakadt ki a fellépés miatt. A csak Maryként hivatkozott táncosnő szerint van egy erős szakadás a társulaton belül. A legtöbben hallani sem akarnak a fellépésről, de vannak, akik a pénz, illetve az idősebbek visszalépéséből következő előrébb jutási lehetőség miatt igent mondtak a felkérésre. Az eset azért is nehéz, mert a Rockettes több tucat tagból áll, de vannak akik külsős szerződéssel dolgoznak, és vannak, akiknek ez a bejelentett munkahelyük, tehát ha a cég elfogadja a felkérést, kötelességük táncolni Trumpnak.

A nyilatkozó táncos szerint az internetről tudták meg, hogy fel kell lépniük, de a többség egyszerűen nem hajlandó rá. Van, aki egyszerűen nem akar egy ilyen szörnyetegnek fellépni, de olyan is akadt, aki egyszerűen kényelmetlenül érezné magát a fellépőruhájában Trump előtt. A nyilatkozó táncos konkrétan inkább megkockáztatja a kirúgást, mintsem bevállalja a fellépést.

Azóta kiderült, hogy a Rockettes mögött álló cég minden táncos számára fakultatívvá tette a fellépést, és a nyilatkozó táncos szerint egyetlen egy színes bőrű táncos sem megy táncolni Trump beiktatására. El lehet képzelni, hogy mennyire jól néz majd ki a szélsőségesekhez kötődő Trump beiktatása egy olyan közismerten kevert etnikumú tánccsapattal, amiben kizárólag fehér nők lesznek.