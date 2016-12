Pénzügyi biztost kapott a nyakába, saját kirúgásával viccelődik az Opera főigazgatója

Jegyáremelés mellett is ötvenezerrel több néző, növekvő TAO-felajánlások, egyre sikeresebb rendezvényi bérbeadások - csak úgy sorjázik az öndicséret Ókovács Szilveszter operaházi főigazgató karácsonyi körlevelében, amelyet a dolgozóknak küldött ki.

Panaszra tényleg nem lenne oka: 23 milliárd állami pénzből újul meg az épület, újabban az ingyenes M5-ös csatornán is felületet kap az intézmény, szponzori adományként pedig BMW-ket használ a vezetőség.

Mindezek ellenére valami mégis hibádzik mostanában arrafelé. A dolgozók között szóbeszédként terjed, hogy Ókovács távozhat az Operaház éléről. Olyannyira, hogy a főigazgató erre is kitér év végi levelében, azt írta,

azt nem tudhatom, hogy készül-e valaki ide, de tudnotok kell, hogy én nem készülök sehová.

Ókovács távozásáról megkérdeztük az Operát, azt írták,

ahogy 2011-es kinevezése óta többször, ennek most sincs semmilyen alapja, a körlevélben ezt szögezte le.

Ráadásul a karácsonyi levelében Ókovács azt írja, hogy nem igaz a pletyka, hogy az intézménybe pénzügyi ellenőr érkezne, miközben belsős információink szerint Hegmanné Nemes Sára volt NFM-államtitkár, a kecskeméti főiskola exkancellárja már két hónapja pénzügyi biztosként dolgozik az intézményben.

Ezt az Opera kérdésünkre hivatalosan is megerősítette. Azt írták, jószerivel minden kórháznál, több kulturális intézménynél is van hasonló munkatárs. Hozzátették: Hegmanné 12 hónapra kapta megbízólevelét Balog Zoltán minisztertől, "feladata ellenőrzés és javaslattétel a Főigazgató Úr felé, aláírási joggal nem rendelkezik".

Ókovács egyébként a levelében azt írta, azért nem jön pénzügyi ellenőr (ami ezek szerint a szemében nem egyenlő a pénzügyi biztossal) az Operába, mert

kétlem, hogy bárki közületek, vagy pláne az intézményen kívül meg lenne arról győződve, hogy másik vezetés még többet préselhetne ki belőletek...

Ami ezt a dolgozók kifacsarásáról szóló félmondatot illeti, nem túloz a főigazgató. Az év végi levelében jelentette be, hogy egy váratlan állami elvonás miatt most évek óta először nem jár év végi jutalom, saját hatáskörben pedig legkorábban majd valamikor 2018 ősze körül emelheti az intézmény a fizetéseket, "amikor befejezzük az Opera épületeinek összes mintegy 50 milliárdos fejlesztését".

Ráadásul Ókovács levele után egy nappal érkezett egy újabb levél a dolgozóknak, ezúttal a főigazgató-helyettestől. Ő arról tájékoztatta a munkavállalókat egy levélben, hogy

a cafeteria szabályainak törvényi változásai miatt a mostaninál sokkal kevesebb dolog jár jövőre (hogy miért, arról itt írtunk bővebben), a szakszervezettel viszont nem tudtak megegyezni arról, hogy pontosan hogy nézzen ki az új cafeteriarendszerük, így juttatásként csak a mostani kollektív szerződésben szereplő Erzsébet-utalvány és BKV-bérlet marad 2017-ben is.

Ami azt jelenti, hogy jövőre a 12 hónapra már csak négy bérlet jár a havi nyolcezer forintos Erzsébet-utalvány mellé, az új adómentes lehetőségeket, például távolságibérlet-kiegészítést pedig nem tudják bevezetni.

A szakszervezet tiltakozik ez ellen, és ragaszkodik ahhoz, hogy minimum a kollektív szerződésben szereplő juttatások (Erzsébet-utalvány plusz bérlet) ezután is járjanak. Az intézmény pénzügyi vezetése pedig januárban új tárgyalást szeretne az érdekképviselettel, hogy év közben át tudjanak állni egy szerintük kedvezőbb saját rendszerre.

Az Operaház erről és az év végi jutalomról azt írta az Indexnek: a cafeteria adható jövedelemelem. Maximális bruttó összegét törvény rögzíti (így annak nettó összege adó- és járulékfüggő), az Opera ennek megfelelően jár el, másként nem is tehet – a rekord nézőszám ezzel nem függhet össze. A jutalom is lehetőség, nem feltétlen járandóság.

Az elmúlt hat, pénzügyileg igencsak feszített év végén változó összegben kapott pénzt vagy utalványt az 1200 közalkalmazott, folytatódik az Opera álláspontja. "A vezetőség idén is tervezte, de egyszerűen nem maradt rá idén forrás. Az Opera művészeit és munkatársait ugyanakkor a főigazgatói körlevél arról is értesíti, hogy 2017. január elsejétől a garantált illetmény 15 százalékos emelése várható számukra, és a továbbiakban is az illetmények fejlesztését helyezi kilátásba, megbecsülve művészeink és munkatársaink kiemelkedő teljesítményét."

A 15 százalékos emelés egyébként állami ügy, az intézménynek nincs köze hozzá.