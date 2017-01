A MOM mozit is elveszti a Cinema City

Hétfőn fél napig zárva volt a MOM Park mozija, majd estére kinyitották, de mint kiderült, már csak rövid ideig létezik mostani formájában: a pláza elveszi az üzemeltetési jogot a Cinema Citytől, és átadja egy másik cégnek, amely még csak most jön be Magyarországra. A mozi január 23-án egy időre be is zár felújítás miatt.

A Cinema City információs vonalán jelentkező diszpécser hétfő délután még azt mondta a 444-nek, "technikai okok miatt" van zárva a MOM mozija, és néhány nap múlva várható az újranyitás. Az újranyitás végül ennél is hamarabb, már hétfő este bekövetkezett - tájékoztatta az Indexet Buda Andrea, a CC marketing- és PR-igazgatója. Buda kora este azt is elmondta, tárgyalnak a pláza vezetésével a továbbiakról, és a jövő heti műsort már fixálták.

A Cinema City nem közölt részleteket a tárgyalások tétjéről, este 10 körül azonban megérkezett a MOM hivatalos közleménye a témában, amelyben azt írják:

"Az üzletház 2016-os felújításának következő fázisaként a mozi is megújul 2017-ben, hogy még kényelmesebb, prémium élménnyel várja a filmkedvelőket.

A MOM Parkban 2017. január 23-ig zavartalanul működik a Cinema City, ezt követően azonban üzemeltetőváltásra kerül sor. A mozi üzemeltetését egy nemzetközi cég veszi át, mely hazánkban eddig nem volt jelen.

Hasonló körülmények között zárt be szeptemberben a Mammut mindkét Cinema City által üzemeltetett mozija is, a pláza és a mozis cég ugyanis nem tudtak megegyezni a bérleti feltételekről. A MOM most nem pont erre hivatkozik, ehelyett azt írják, hogy a továbbiakban "különleges környezetben, exkluzív filmélményt" szeretnének nyújtani a látogatóknak, de hogy erre miért nem a Cinema Cityvel partnerségben törekszenek, arra nem tér ki a közlemény.

Mindenesetre ha a MOM és a Mammut is új, Magyarországra csak most bejövő üzemeltetőt kap, akkor megtörik a Cinema City kvázi-monopolhelyzete, amit a plázás mozizásban kialakított az elmúlt években.

A Mammut a bezáráskor azt állította, hogy december közepén új üzemeltetővel újranyitnak, ám ez azóta sem történt meg, még az új üzemeltető neve sem derült ki mostanáig. A 444-nek az információs vonalon legutóbb azt mondták, hogy az országban egyedülálló, 4K-s vetítővel fekvőmoziként nyitnak újra január közepén vagy végén.

A MOM mozi bezárás utáni újranyitásának időpontjáról még nincsenek hírek, a közlemény szerint a részletekkel később jelentkezik a pláza. Az viszont biztos, hogy a MOM moziprofilját - amiben hangsúlyosak a Budapesten kevés helyen elérhető, eredeti nyelven vetített filmek - meg kívánják tartani az új üzemeltetéssel is.