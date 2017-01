125 éves lenne J. R. R. Tolkien, a fantasy és A Gyűrűk Ura atyja

John Ronald Reuel Tolkien 1892. január 3-án született Dél-Afrikában, ahol apja a birminghami bank tisztviselőjeként dolgozott. Az idősebb Tolkien négy évvel a fia születése után reumás lázban meghalt, így a család bárminemű jövedelem hiányában kénytelen volt visszaköltözni Birminghambe, ahol a rokonok tartották el őket. Négy évig folyamatosan költöznek, egyik falut követte a másik, azonban ez nagyon pozitívan hat Tolkienra, egyszerűen imádja a vidéki környezetet és a természetet. Zsákos Bilbó Zsáklakját például nagynénje birtoka inspirálta, a Banyapókat pedig az, hogy kiskorában egy hatalmas páviánpók megharapta. A vidám és gondtalan gyermekévek azonban nem tartottak sokáig.

Bigott keresztény volt

Nyolc éves korában a protestáns édesanyja mindenki meglepetésére úgy döntött, hogy áttér a katolikus hitre, és mivel a világért nem volt hajlandó meggondolni magát, a rokonság büntetésből minden anyagi és egyéb támogatást megvont a családtól. A kényelmes életnek, az elit iskoláknak ezzel kis híján annyi lett, egyedül a helyi katolikus gyülekezetnek hála nem haltak éhen. Ráadásul hat évvel később Tolkien az édesanyját is elveszítette és Francis Morgan atya lett az ő és kistestvére gondviselője. Vélhetően ennek köszönhető az ultrakonzervatív katolicizmusa.

Ezzel együtt Tolkien továbbra is vígan élte az életét. A King Edward’s Schoolba, a környék legjobb iskolájába járt, ahol annyira rákapott nyelvekre, hogy tíz éves korára már beszélt németül, franciául, latinul, ógörögül, később pedig jött a gót, az óangol és az óskandináv. Hiszen egy valamire való nyelvésznek legalább 4-5 holtnyelven kell anyanyelvi szinten tudnia. Könyökből rázta ki a saját kitalált nyelveit, több kézírással rendelkezett, tehát bármikor lazán megírt egy esszét tünde nyelven, három különböző tündeírással.

16 évesen ismerkedik meg élete egyetlen és igaz szerelmével, a hasonló körülmények között élő Edith Bratt-tel. Természetesen Morgan atya nem nézi ezt jó szemmel és eltiltja Tolkient a lánytól egészen a tanulmányai befejeztéig, azaz nyolc évig, a fiú pedig hihetetlen, de betartotta a cölibátust. Olyannyira, hogy míg el nem végezte az Oxfordi Egyetemet, nemhogy nem beszélt Edith-tel, de még csak nem is látta, nem is írt neki. Semmit nem tudott róla, azt se, hol él, hogy néz ki, mit csinál, így nyilván meglepődött, amikor kiderült, hogy a nyolc éve nem látott szerelme időközben jegyben jár. Ez persze nem bosszantotta, állítólag három nap alatt meggyőzte a kamaszkori szerelmét, hogy mondja fel az eljegyzését és menjen hozzá. Ráadásul Edith még a katolikus vallást is felvette Tolkien kedvéért.

Egy sírig tartó szerelem

Tolkien halálosan szerelmes volt Edith-be, életük végéig együtt maradtak. Ugyanakkor hiába volt közöttük harmónia, Edith nem volt író vagy költő, nem vett részt a Tolkien életét 99 százalékban kitöltő kreatív alkotótevékenységben. Ráadásul a Tolkien számára fontos irodalmi társaságok bevett szokásai külön tiltotta a nők részvételét, illetve a népszerűbb tolkieni művekben alapvetően nem akadt sok hangsúlyos női karakter, ami miatt gyakran felmerült, hogy Tolkien igazából nőgyűlölő volt.

„Tolkien lelkében vélhetően volt valami csalódottság, kielégítetlenség. Folynak erről diskurzusok, hogy most egy szemét férfi soviniszta volt-e, aki kirekesztette Edith-et a társaságokból és a kreatív munkából, vagy egyszerűen csak a nőnek nem volt kedve ezekhez. Valószínűleg is-is” – mondja Füzessy Tamás, Tolkien kutató.

15 év Tolkien Füzessy Tamás 15 éve foglalkozik Tolkien szövegek kutatásával és fordításával. 11 éve a Magyar Tolkien Társaság elnöke/társelnöke és kilenc éve vezet Tolkien kurzust az ELTE-n. Lektorálta többek között A hobbitot (jegyzetelt kiadást), A Gyűrűk Urát és A szilmarilokat is, valamint több témával kapcsolatos fordítása is megjelent.

Élete során Tolkien több, de mindig kizárólag férfiak alkotta irodalmi társaságnak is tagja vagy vezetője volt. A legjelentősebb az Oxfordi Egyetem professzoraiból álló Inklings társaság volt, amit C. S. Lewisszal kvázi közösen vezetett. Itt is élt a "feleséget nem hozunk gyűlésre"-szabály, amihez állítólag C.S. Lewis ragaszkodott. Ez a szabály addig volt érvényben, míg Lewis el nem vitte a feleségét az Inklings gyűléseire, amin Tolkien rettentően kiakadt. Nem is feltétlenül a nő jelenlétén, hanem azon, hogy bezzeg Edith beengedése fel sem merült, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy vélhetően Tolkien se nagyon erőltette ezt a dolgot.

Tolkien Edith iránt érzett szerelme is inkább idealizált volt Füzessy szerint. Olyannyira, hogy róla mintázta a történetei egyik legjelentősebb karakterét, Lúthient, a valaha volt legszebb tündét, önmagáról pedig a párját, Berent, és ez a két nevet még a sírkövükre is felvésették.

A tolkieni művekben egyébként, amiknek csak kiegészítője A Gyűrűk Ura és a Hobbit, rengeteg a befolyásos és jelentős pozitív női karakter. Csakhogy egyrészt ezeket nem nagyon ismerik, másrészt pedig tévesen mindenki fantasyként értékeli Tolkien örökségét, pedig nem sok köze van hozzá.

A Gyűrűk Ura nem fantasy

Tolkien soha nem akart fantasyregényeket írni. Ő saját, ráadásul keresztény mitológiát szeretett volna Angliának, mert milyen dolog az, hogy a világ leghatalmasabb birodalmának nincs, az angolok által lenézett íreknek meg a nyomorult franciáknak pedig van? Ez egy Tolkienhez hasonló önérzetes brit irodalmárt végtelenül tudott zavarni. Így hát nekiállt megírni egy olyan mítoszrendszert, ami nemcsak, hogy megfelel az európai mitológiáknak, de közben nem sérti az ő keresztény hitét sem.

Épp ezért Arda egyenlő a mi Földünkkel, a történet mi világunkban játszódik, csak olyan hatezer évvel korábban, a Bibliai Ábrahám előtt, a történet gerince pedig az eposzi sátán elleni küzdelem. Ettől persze még vannak a tolkieni művekben kvázi fantasy elemek, sőt, a modern fantasy is az ő mitológiájához vezethető vissza. Ám, mivel a történet nem egy kitalált világban játszódik,

minden ember mugli, a kvázi varázslás pedig kimerül világító kardokban és hangolásra nem szoruló hárfákban, Gandalf legspécibb varázsteljesítménye pedig a nedves fa meggyújtása,

nem igazán tekinthetjük fantasynek. Továbbá a Gyűrűk Ura mítoszisága mellett szól az is, hogy Tolkien gyakran nem íróként hivatkozott magára, hanem fordítóként, aki egyszerűen megtalálta Zsákos Bilbó és Frodó Nyugatvégi Piros Könyvét.

De honnan van a Nyugatvégi Piros Könyv?

Tolkiennek volt egy nagy problémája: ha a történetek a saját világunkban játszódnak, hová passzírozza be a tündék történetét a világtörténelemben? Erre három ötlete volt.

Az első elképzelése szerint egy Eriol nevű tengerész valahogy Tol Eressëán köt ki, ahol a tündék elmesélik neki az A szilmarilokban szereplő történetek egy részét. Ezután Eriol hazahajózik Európába, Tol Eressëa szigetéből a brit szigetek lesznek, Középföldéből pedig Európa. Ezt persze a tengerész mind leírja, majd elhagyja a kéziratait, amit megtalál Tolkien és így tudomást szerez az egészről. Ez a verzió tíz évig élt, majd elvetette Tolkien, sőt, ekkor arról is letett, hogy Angliának saját mitológiát írjon.

Fotó: Füzessy Tamás Középfölde Európában

A második ötlete az volt, hogy egy nyelveket kedvelő XX. századi professzor, Alboin, és tizenhat éves fia, Audoin álmodják meg Középfölde történetét. E verzió szerint a legfejlettebb númenori emberek elbuktak, a menekültek pedig Európába érkeztek.

A harmadik, és végül győztes verzió szerint a hobbitok írják le a Nyugatvégi Piros Könyvbe a történeteket. Bilbó megírja a saját és Frodó sztoriját, valamint Völgyzugolyban használja Elrond könyvtárát, amiből A Szilmarilok történeteit jegyzi le. Ezután megkapja Frodó, aki megírja A Gyűrűk Ura sztoriját, illetve a függelékeket többségét a könyvbe, majd jön Csavardi Samu, aki megírja Frodó távozását. Ezután a könyv a nyugatvégi múzeumba kerül, ahol tudós hobbitok kiegészítik a művet a hobbit családfákkal és az időszámítással.

Ezzel azonban még nincs vége az írásnak: egy másolatot elküldtek Gondorba, ahol egy könyvtáros pár évtizeddel később hozzáadja Aragorn és Arwen történetét. Ezt a nyugori nyelven írott könyvet találja meg, majd fordítja le Tolkien, több millió lelkes mítoszkedvelő nagy örömére.

Elképesztő siker

Tolkien a brit hadsereg hadnagyaként részt vett az első világháborúban. Rövid, de intenzív frontharcosi helytállás után megbetegedett, és a háború legnagyobb részét a hátországban töltötte. Ez idő alatt kezdte el írni a mitológiáját, és egészen haláláig, bő 55 évig dolgozott rajta. Ennyi év sem volt elég arra, hogy befejezze, hiszen a halála után a fia által megjelentetett A szilmarilok legtöbb történetének nincs végleges változata.

A szilmarilok sokkal kevésbé népszerű és ismert, mint A Gyűrűk Ura vagy A hobbit, pedig igazából ez számít Tolkien fő művének. Ám hiába volt a fejében a koncepció, soha nem készült el vele. Szinte minden A szilmarilokban meglévő történetnek van öt-hat változata, tízévente gyakorlatilag átírta az egészet. Ráadásul gyakran a konkrét írás közben is folyamatosan alakultak a történetei, ilyenkor pedig neki állt az egészet átjavítani: ha például az ötvenedik oldalon ráunt a Gandalf névre, akkor fogta magát, és átnézte az egész szöveget elölről, majd akkurátusan áthúzta mindenhol Gandalf nevét és fölé írta az újat. Majd, ha a hatvanadik oldalon meggondolta magát, hogy hát mégis csak jó lesz az a Gandalf, akkor megint átnézte a teljes szöveget, és az áthúzott Gandalf nevek fölötti új neveket is áthúzta, majd föléjük írta megint, hogy Gandalf. Általában be sem tudott fejezni egy történetet, mert a kézirata még előtte teljesen használhatatlanná vált. Nem csoda tehát, hogy a kiadókat sokáig nem érdekelte A szilmarilok.

Tolkien eközben az Oxfordi Egyetemen tanított régi angol irodalmat, 1934-re pedig továbbra is nagyon kevés a pénze és már nagyon unta a diákokat. Egyszer dolgozatjavítás közben talál egy üres lapot, aminek annyira megörült, hogy megírta rá A hobbit első oldalát. Tulajdonképpen ez a gyerekeinek írt mesék egy különlegesen jól sikerült darabja, amit ráadásul az Allen&Unwin kiadó meg is jelentetett. De hiába lett A hobbit legnagyobb sikerű gyerekkönyv Angliában, még ez sem volt elég ahhoz, hogy A szilmarilokat megjelentethesse. A kiadó ugyanis A hobbit folytatását kérte.

Tolkien viszont csak megjelentette volna A szilmarilokat, és megpróbálta átverni a kiadót. Olyan folytatást írt A hobbithoz, ami igazából A szilmarilok folytatása, mert titkon abban bízott, hogy ezek után az emberek kíváncsiak lesznek az eredeti történetre, és végre kiadhatja a fő művét. 1947-re készült el tehát A Gyűrűk Ura, ami sokkal komorabb hangulatú, nagyobb terjedelmű és komolyabb mű, mint a gyerekmesének szánt A hobbit. A kiadó aggódott is emiatt, így három részre bontotta A Gyűrűk Urát, ha az első átmegy a teszten kiadják a többit. A végeredmény elképesztő volt:

az 1960-as évek elejére a világ legnépszerűbb könyvévé válik.

Hatalmas hype, kultusz alakul ki körülötte, a könyv a hippimozgalom kvázi bibliájává válik. Ezek után, amire ráírták, hogy J.R.R. Tolkien, abból garantáltan elment pár százezer példány. Így hát a kiadó is úgy volt vele, ha akarja, adja ki A szilmarilokat. Az már Tolkien tragédiája, hogy a körülményes módszerével, bár nagyon sokáig eljutott, végül nem tudja teljesen befejezni. Így hát életében nem is jelent meg és soha nem lett olyan népszerű, mint A Gyűrűk Ura, amit Peter Jackson a 2000-es évek elején 17 Oscar-díjat érően meg is filmesített.

Náci tünde üti a fekete orkot

A Gyűrűk Ura filmként is pont akkora siker volt, mint könyvként, ugyanakkor a XXI. században ezek a sztorik azért felvetettek már pár kérdést. Többek között elég feltűnő volt, hogy a pozitív karakterek mind fehér bőrűek és végtelenül civilizáltak voltak, a kvázi ária tündék a náci ideáloknak is megfeleltek volna, miközben a negatív karakterek többnyire fekete bőrű ostoba állatokként és kisebbségként voltak feltüntetve. Ez sok szakértő és kutató a mai napig felrója neki, habár ők általában nem sokba nézik Tolkien munkásságát.

Ők ugyanakkor elkövetik azt a hibát Füzessy szerint, hogy a tolkieni műveket fantasynek vagy realista nagyregénynek tekintik, nem pedig egy összeurópai keresztény mítosznak. A keresztény európaiak pedig többnyire fehérek:

A mitológiának egy népet, egy kultúrát kell a középpontba állítania. A magyar mitológia sem rasszista attól, hogy leginkább magyarok vannak benne.

- mondja.

Ráadásul Tolkien a saját irodalmi eszközeivel kegyetlenül büntette a rasszizmust. A nagy és tökéletes árja Gondori Birodalom például azért bukott el, mert a gondori nemeseknek nem tetszett, hogy az akkori király egy szövetséges, fehér bőrű, de nem gondori születésű nőt vett el, ami echte rasszizmus. Ráadásul az is a rasszizmus ellen szólt, hogyfurcsa módon bárki felcsinálhatott bárkit.

Tündeszex és ork-ember szex

Tolkien imádta a tündéket, messze ők és az ő kultúrájuk, történelmük volt a legjobban kidolgozva. Ehhez persze a tündék szexuális élete is beletartozott, Tolkien maga is több tanulmányt írt róla.

Legolasék szerelemből házasodtak, jó keresztény módjára szigorú monogámiában éltek és a nők teljesen egyenlők voltak a férfiakkal. Utóbbiak egyébként nem voltak szőrösek és imádtak főzni, míg az asszonyok a földet művelték és szívesen harcoltak. A házasság intézménye amúgy csak amolyan formalitás volt, az első szexuális aktus volt a döntő, onnantól kezdve aztán örök életre együtt maradtak a párok.

Természetesen a tündék nem csalták meg egymást, de nem azért, mert ilyen idealizáltan jó fejek lettek volna, hanem egyszerűen biológiailag valódi monogámia volt beléjük programozva. Ráadásul idővel, pontosabban három-négy gyerek után aszexuálissá váltak, tehát volt pár száz jó évük, mielőtt a lemondtak a testi örömökről. Tulajdonképpen a halhatatlan tündék ezért nem szaporodtak túl, mert a tünde gyerekek lassan fogantak meg, lassan nőttek fel és a szüleik egy idő után már nem szexeltek.

Azonban a tündék annyira örök életűek, hogy még esetleges haláluk után újjá is tudnak születni, sőt, korábbi életük emlékeit is visszanyerték. Ez nem valami keresztény, ráadásul bárki megszülhette a saját nagyapját, akinek pár év múlva eszébe jut, hogy mennyire örült anno az unokának. Ez azonban semmi ahhoz képest, hogy Tolkiennál bárki párosodhatott bárkivel. Az uruk-hai orkok például ember-ork kereszteződésből jöttek létre, Aragorn egy ember-tünde románc sokadik leszármazottja, de valószínűleg simán csinálhatott volna közös utódot egy ember és egy törp, egy törp és egy tünde (A Hobbitban Peter Jackson öncélúan meg is pedzegette a dolgot), és hát egy orkra is ráfanyalodhatott volna egy elkeseredettebb tünde. Tolkien ilyen téren meglepően nyitott volt.

Ma is szeretjük

J. R. R. Tolkien egy rendkívül érdekes és meghatározó egyéniség volt. Az Oxfordi Egyetem professzoraként számtalan tudományos munkát publikált, két évig szerkesztette az Oxford English Dictionary etimológiai szótárt, a fikciós műveit a mai napig irodalomkutatók tanulmányozzák, tudományos konferenciákon elemzik és egyetemeken tanítják. Megalapozta a modern fantasyt, írásai irodalmilag, teológiailag, filozófiailag és kultúrtörténetileg is jelentősek voltak. Ráadásul a mai napig bármit el lehet adni vele, gondoljunk csak az elég unalmasra sikeredett A hobbit trilógiára vagy bármelyik magára valamit is adó fantasyre, aminek a hátoldalán ott van a szokásos "Tolkien óta nem írtak ilyen jót" sablonszöveg. A világ még mindig megőrül érte.

Tolkien 125. születésnapját egyébként nálunk is megünnepelhetik a rajongók, a Magyar Tolkien Társaság 2017. január 7-én egész napos rendezvényt szervez a tiszteletére. A helyszín az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 1200 forint a felnőtt belépő, az eseményen pedig lesz vásár, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok.