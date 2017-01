Meghalt George Clooney színész unokatestvére

61 éves korában rákbetegségben elhunyt Miguel Ferrer színész, írja a Deadline. Ferrert leginkább tévés és filmes epizódszerepei miatt lehetett ismerni, szerepelt például az NCIS: Los Angelesben, Albert Rosenfield FBI-ügynököt alakította a Twin Peaksben, és a Robotzsaruban is volt egy emlékezetes mellékszerepe.

Jose Ferrer and Rosemary Clooney gyerekeként George Clooney unokatestvére, a '80-as évek elejétől színészkedik, de főleg kisebb tévés szerepei voltak akkoriban például a Magnumban vagy a Star Trekben. Később a Twin Peaks hozta meg neki az ismertséget, de ezt nem nagyon tudta filmes karrierre váltani.

Mielőtt színészkedni kezdett, Ferrer dobosként próbálkozott, több zenekarban is játszott, turnézott Bing Crosbyval és stúdiózott a The Who dobosával, Keith Moonnal.