A Central Media mentheti meg a tönk szélére került Alexandrát

Segítséget nyújt az Alexandra értékesítési hálózatának fenntartásához és újjászervezéséhez a Central csoport, közölte a vállalat péntek délután.

A csoport, amely kiadói a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagjaként folyamatosan részt vesznek az Alexandráról szóló szakmai egyeztetésekben, „minden lehetséges eszközzel támogatja az elmúlt napokban nagy médiavisszhangot is kiváltó könyvpiaci válsághelyzet megoldását” – olvasható a cég közleményében.

Szügyi Gergely, a Central csoport képviselője úgy fogalmazott: szakembereik folyamatosan dolgoznak azon, hogy „a vállalatcsoport üzleti érdekein túlmenően is segítséget nyújtsanak a könyvkiadás és értékesítés problémáinak megoldásához.”

A közleményben részletek nincsenek arról, hogy a Central pontosan milyen segítséget nyújt. Szügyi azt ugyanakkor kiemeli, hogy még

sok a tisztázandó kérdés,

de azt gondolom, azzal segítjük most a legtöbbet a szakmának, ha együttműködünk az Alexandra kiskereskedelmi értékesítési hálózatának fenntartásában, és újraszervezésében.”

A Central nemcsak több mint tíz éve szereplője a magyar könyvszakmának, hanem idén még terjeszkedett is. Január elején jelentették be, hogy kizárólagos tulajdonukba került a korábbi résztulajdonból a Harry Potter-könyvek magyarországi kiadója, a Nesbo-könyvek jogaival is rendelkező Animus.