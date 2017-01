Pintér Béla-darabot méltat a New York Times

Kritikát közölt a New York Times színház rovata Pintér Béla és Társulata Titkaink című darabjáról. A lap munkatársa a new yorki Baryshnikov Arts Centerben látta az előadást, amit január 25. és 29. között játszanak.

A cikket jegyző Ben Brantley tetszését elnyerte Pintérék tabudöntögető darabja, amely egy nyolcvanas évekbeli budapesti amatőr néptánccsoporton keresztül tárja fel a pártállami rendszer és a benne élők sötét oldalát. A történet szerint az egyik főszereplő népzenésznek választania kell, hogy inkább felfedje szexuális perverzióját, vagy leleplezze a saját közösségét az utánuk kémkedő hatalom előtt. A kritika szerint, - ami a 2006-ban Oscar-díjat nyert A mások élete című német filmhez hasonlítja a történetet -, az előadából kiderül, hogy a pártállamban még a pedofilia is bocsánatosabb bűn, mint a például egy szamizdat szerkesztése.

"Ez egy hősök nélküli darab. Azt sugallja, hogy az állandó megfigyelés világában nem létezhetnek tisztán hősies sorsok, ami félelmetes gondolat Snowden korában", írja a Brantley, aki a darab egyszer gyomorszorító, máskor nevetésre késztető sztoriját, zenéjét, és a színészeket is hosszan méltatja cikkében. A Titkaink főszerepeit New Yorkban is Friedenthal Zoltán, Csákányi Eszter, Szamosi Zsófia, Thúróczy Szabolcs, Roszik Hella, Stefanovics Angéla, Enyedi Éva és maga Pintér Béla játsszák.