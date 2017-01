Iráni filmrendező és színész bojkottálja az Oscart Trump rendelete miatt

Asghar Farhadi, Az Ügyfél (The Salesman) című, legjobb idegennyelvű film Oscar-díjára jelölt iráni film rendezője vasárnap közölte, hogy nem vesz részt a február 26-i gálán akkor sem, ha esetleg valamilyen módon felmentést kapna a muszlim országokra kirótt beutazási tilalom alól, írja a 444.hu a The New York Times cikke nyomán.

A cikk szerint a film főszereplője már csütörtökön kijelentette, hogy Trump rendelete rasszista, elfogadhatatlan és bojkottálja a díjátadót. A film rendezője közleményt küldött az amerikai lapnak, amiben azt írja, hogy az egyre erősebb idegenellenesség ellenére úgy gondolta sokáig, hogy el kell mennie a díjátadóra, többek között azért, mert el akarta mondani az interjúkban a véleményét a kirekesztő politikáról, de a most meghozott rendelettel új helyzet állt elő.

A rendező a díjátadó bojkottjára biztatja a stáb többi tagját is.

Donald Trump rendelete az Egyesült Államokba történő beutazások szigorításáról rendelkezik. Az elnöki rendelet értelmében hét, muszlim többségű országból - Szíriából, Irakból, Iránból, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből - azonnali hatállyal 90 napra felfüggesztik a beutazást, Szíriából meghatározatlan ideig nem fogadnak menekülteket, 120 napra pedig felfüggesztik az amerikai menekültprogramot.