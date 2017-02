Újraindul a Varázslatos Iskolabusz Netflixen

A most huszonéves generáció legalapvetőbb közös tévés élménye, a Varázslatos Iskolabusz (Magic School Bus) kis ráncfelvarrás után visszatér a képernyőkre - vagyis a laptopokra, ugyanis, ahogy már 2014-ben bejelentették, a Netflixen rendelte meg a sorozat új szériáját, írja a Huffington Post. A régi széria első évada (sajnos csak az első a négyből) ebben a pillanatban is elérhető a magyar Netflixen, úgyhogy jó eséllyel a világ többi részével egyszerre jutunk majd az új epizódokhoz is.

Sőt, szerdán a Netflix bejelentette, Kate McKinnon lesz majd Miss Mitzi, az osztályfőnök-istennő angol hangja, vele kalandozhatnak majd az új széria harmadikosai a tudomány világában. McKinnon a népszerű késő esti show, a Saturday Night Live sztárja, aki többek között emlékezetes alakítást nyújtott, mikor Hilary Clintonnal kettesben játszotta el, nos, Hilary Clintont. Az eredeti sorozatban Lily Tomlin szinkronizálta Miss Mitzit, alakításáért Emmy-díjat kapott 1996-ban. A szellemes magyar szinkronverzióban Mitzi hangja Zsurzs Kati volt, a főcímdalt pedig Gesztesi Károly énekelte.

Az újraindított sorozatról egyelőre annyit tudunk, hogy "Varázslatos Iskolabusz 360" a munkacíme, és számítógépes animációval készül majd a korábbi rajzolt helyett. A Ralphie-nak hangot kölcsönző Stu Stonetól azt is megtudta a Cinema Blend, hogy rajta kívül még legalább egy régi osztálytárs fel fog bukkanni az új szériában, és celebek, Stone szerint igazi nagy sztárok is beugranak majd, akik Miss Mitzi barátait alakítják majd.