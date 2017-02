Meghalt Al Jarreau

Csütörtökön, három napja arról adott hírt az MTI, hogy kimerültség miatt került kórházba szerdán Los Angelesben Al Jarreau Grammy-díjas dzsesszénekes, ezért koncertszervezői idei fellépéseit lemondták, és közölték, hogy orvosai tanácsára nem is turnézik többé. A Washington Post vasárnap arról adott hírt, hogy a zenész meghalt a kórházban. Szombaton még hoaxnak bizonyult a halálhíre, viszont vasárnapra sajnos beigazolódott.

Al Jarreau, aki márciusban tölti be a 77. évét, fél évszázados pályafutása alatt hét Grammy-díjat kapott. A művészt egyedülálló stílusa, újító megoldásai tették elismert előadóvá, ő volt az első énekes, aki három kategóriában (dzsessz, pop és rhythm and blues) is megkapta az amerikai lemezakadémia díját - írja róla az MTI. Legnagyobb sikerei közé tartozik az 1981-ben megjelent We're in This Love Together című szám. 1985-ben ő is énekelt a sztárkórusban a We Are the World felvételén, és az ő hangján szólalt meg A simlis és a szende című tévésorozat főcímdala.

Jarreau hálásan gondol vissza az elmúlt ötven évre, amikor a zenéjével beutazhatta a világot, és hálával gondol mindazokra, akik ezt megosztották vele: a hűséges közönségére, az elhivatott zenészekre, és mindazokra, akik támogatták - olvasható a művész Facebook-oldalán.

Az amerikai fellépések után a korábbi tervek szerint júliusban Oldenburgban, Karlsruhéban és Düsseldorfban is fellépett volna a művész.