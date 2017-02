Budapestre jön a legviccesebb transzvesztita

Amikor tavaly augusztusban nálunk járt Louis CK, a világ egyik legkeresettebb és legviccesebb, nem mellesleg meg kicsit magyar stand-up-komikusa, olyan nagy volt az érdeklődés az estje iránt, hogy a szervezők úgy döntöttek, tovább folytatják a világ élvonalbeli stand-up-előadóinak Budapestre utaztatását. Választék van bőven, ezért mi is megkérdeztük az Index olvasóit, hogy kit látnának legszívesebben legközelebb, és ugyan Amy Schumer végzett a szavazás élén, de negyedik helyen ott volt Eddie Izzard is.

Aki most eljön Budapestre is.

A fellépésre március 27-én kerül sor, a helyszín ismét a Budapest Kongresszusi Központ lesz, jegyeket pedig mostantól lehet vásárolni, itt. A jegyárak a Louis CK-jegyek árai alatt vannak, 9000-19 000 forint közötti összegért vásárolhatók, amivel egyébként Izzard prágai előadásának árai alatt maradunk, ott 13 500 és 21 500 forintba került egy jegy. A komikus egyébként egy 4 éves(!) whosay-posztban már belengette, hogy jön Budapestre, a szervezők szerint ez és az említett Index-cikk is közrejátszott abban, hogy felvették vele a kapcsolatot.

Izzard minden bizonnyal a világ legismertebb transzgender komikusa, aki négyévesen jött rá, hogy férfitestben élő nő, de nemváltó műtéten nem esett át - saját bevallása szerint "heteroszexuális transzvesztitának, vagy leszbikus férfinak" kell tekinteni. Kiváló színész, de még jobb komikus, aki a Monty Python-társulatot tartja inspirációjának. John Cleese egyszer azt mondta róla, hogy ő az elveszett Python, aki soha nem volt a társulat tagja, de simán befért volna. A briteknél nemzeti intézmény, minden idők harmadik legviccesebb brit színészének tartják, előadásaira pillanatok alatt elfogynak a jegyek.

Az 55. születésnapját idén februárban ünneplő Izzard a stand-up mellett szerepelt filmekben (pl. Ocean's 12-13, Valkyre), tévében (többek között a Gazdagék című sorozatban és a Hannibalban), a színházban eljátszotta II. Edward királyt és szerepelt egy David Mamet-darabban is. Egyszer, csak úgy, 51 nap alatt lefutott 43 maratont, pedig előtte nem csinált ilyesmit, majd 2016-ban 27 nap alatt 27 másikat is - utóbbival 1,35 millió fontot gyűjtött a Sports Relief nevű szervezetnek. Stand-upolt már franciául, németül, spanyolul, oroszul és arabul is, pedig egyik nyelvet sem beszéli. A Brexit egyik nagyon híres ellenzője volt, a brit Munkáspárt ismert támogatója, és ha minden igaz, indulni fog a 2020-as londoni polgármester-választáson.

Humora csípős, vagy inkább metsző, nagyon komoly témákat dolgoz fel és jár körül alaposan, imádja a saját emberi gyengeségeit kifigurázni, de nem állja a barmokat és nincs olyan tabutéma, amit nem boncolgatna élvezettel - különösen akkor, ha a közönségen látja, hogy kényelmetlenül érzik magukat. Elképesztően meredek poénok, két-két és fél órás performansz, egy Eddie Izzard-show-t vétek kihagyni.