Meghalt Burger Barna fotós

Keddre virradó éjjel, 51 éves korában, hosszú betegség után meghalt Burger Barna fotográfus – erősítette meg az Index értesülését a család.

Burger Barna 1993-tól 23 éven át volt Orbán Viktor fotósa. Utolsó, a kéktúra bejárását dokumentáló, Kékvándor című fotókiállításának megnyitóján már kerekesszékkel jelent meg. Egy akkori interjúban elmondta: izomsorvadással járó ALS betegségben szenved, ami miatt járni sem tud és ágyhoz van kötve. A képeket mi is bemutattuk egy képgalériában.

A négygyerekes fotós akkor elmondta: nem tudja elhagyni házát, de sok segítsége van. Betegségét 2015 augusztusában diagnosztizálták, az orvosok azt mondták neki, legfeljebb 2-5 évig élhet. Az interjúban úgy fogalmazott: nagyon igyekszik meggyógyulni, noha az orvostudomány jelenlegi állása szerint ezt a betegséget nem lehet gyógyítani, legfeljebb a tüneteket enyhíteni.

Mint fogalmazott, betegségében a kiszolgáltatottság a legrosszabb, egész nap vele kell lennie valakinek, mert inni sem tud egyedül. Mivel egyszer már végigjárta a kéktúrát, nagy célja, hogy újra tudjon gyalogolni és túrázni.

Burger az interjúban elmondta: nem bántja, ha a miniszterelnök házi fotósaként emlegetik, érti, hogy sokak szemében ez állásfoglalás. „Mindenképpen kell szimpátia hozzá, ennyi ideig nem is lehet együtt lenni valakivel anélkül, hogy jól éreznéd magad vele. Szerettem csinálni, és büszke vagyok rá" – mondta a lapnak.

Orbán Viktorról úgy nyilatkozott, hogy jó a humora, erős a kisugárzása, tanítás mellette lenni. Hangsúlyozta azonban, hogy akik udvari fotósnak tartják, nem is tudják, mennyit használják a képeit a „másik oldalon”, hiszen írókról szóló könyvében olyan alkotókat fotózott, mint Kertész Imre vagy Esterházy Péter.

Burger Barna Budapesten született 1965. február 24-én. 1985 és 1987 között a Práter utcai fényképésziskolában tanult. Hivatásszerűen a katonaság és a Kúriánál vállalt munka után csak 1990-től foglalkozott a fényképészettel.

Fotó: Burger Barna / Facebook / Orbán Viktor Orbán Viktor a 4-es metró átadásán

1992-ben a Profil osztrák politikai magazin kelet-európai tudósítója volt, 1995-ben a Képes Európa képszerkesztőjeként dolgozott, majd még ugyanebben az évben három társával megalapította a Fotográfia Art&Work Stúdiót. 2000-ben alapító cégvezetője lett a Fókusz-Pókusz fotóügynökségnek. Több magazin munkatársa volt, számos könyve jelent meg, legutóbb egy naptárként is funkcionáló kiadvány, a Magvető Írótükör. Fényképeit Magyarországon kívül New Yorkban, Frankfurtban, Berlinben, Lipcsében is kiállították. Futballozott, az íróválogatott aktív tagja volt; sportélményei kapcsán született az Írók mezben című kiállítása.