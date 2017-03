Új könyv is jön a budapesti Anthrax-koncert mellé

Ahogy már novemberben megírtuk: március 12-én a budapesti Barba Negra Music Clubban koncertezik az Anthrax, előzenekarnak a The Raven Age nevű londoni zenekart hozzák magukkal.

Az MTI most azt írja, hogy a koncertet összekötik egy könyvbemutatóval: most jelenik meg magyarul Scott Ian önéletrajza A gitáros faszi az Anthraxből címmel, Dudich Ákos gondozásában. Ő ültette át magyarra a Red Hot Chili Peppers-, az Iggy Pop-, a Pantera- vagy a Queens of the Stone Age-könyvet is. A rockújságíró azt mondta, elsősorban azért esett a választása Ian memoárjára, mert az Anthrax volt az utolsó a "nagy négyesből", amelyről még nem jelent meg könyv Magyarországon.

"A fordítást júliusban kezdtem el és karácsonyra akartuk kihozni, de közben hírt kaptunk róla, hogy márciusban itt lép fel a zenekar, így kitoltuk a megjelenést, hogy egybeessen a koncerttel" - mesélte Dudich, hozzátéve, a ritmusgitáros ügynöksége ősszel exkluzív előszót ígért a magyar kiadáshoz, amely végül csak azután érkezett meg, hogy februárban nyomdába került a 372 oldalas anyag. Ekkor azonban már a ragasztás zajlott, így csak könyvjelzőként sikerült a könyvhöz adni. Külön-külön betették a lapok közé, az előrendelők nevei pedig - ahogy tavaly a Pantera-könyvnél - egyesével a lapok tetejére kerültek. A könyvhöz a Metallica-gitáros Kirk Hammett is írt előszót.