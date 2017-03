Eggyel kevesebb Michelin-csillag van Magyarországon

Március 6-én jelent meg a Michelin étteremkalauz Európai kiadása, amelyből szomorúan olvashattuk ki: eggyel kevesebb ajánlott étterem van Magyarországon.

A Tanti ugyanis rövid csillogás után elveszítette a státuszát, számolt be a Világevő. Az étterem 2015 márciusában kapta meg a csillagot, ami után gyorsan összekülönbözött a séf és a tulajdonos, ahogy az interjúnkból is kiderült. Úgy tűnik, a csillagot inkább Pesti István séf kapta, mert távozása után az étterem lekerült a francia kiadvány listájáról.

Ahova még mindig érdemes menni, ha a nemzetközi értékelés indítja be a gyomornedveit:

Borkonyha

Costes

Costes Downtown

Onyx

Nyertünk is egyet: Fricska

Siker viszont, hogy egy új étterem is bekerült a Bib Gourmand-kategóriába. 2017-től a Fricska is szerepel azon a listán, amelyen nem csak a minőséget értékelik az ellenőrök, hanem a kedvező árat is.

Ebben a kategóriában tehát már három étterem működik Magyarországon:

Fricska

Petrus

Lacikonyha

Az utóbbi két étteremről egyébként külön kritikában is áradoztunk.

A Világevő a régióban további öt éttermet nevez meg a most megjelent kalauz alapján. Prágában az Alcron, a Field és a La Degustation kapott egy csillagot. Varsóban pedig az Atelier Amaro és a Senses.

Mi az a Michelin-csillag?

A franciaországi központú gumigyártó Michelin több mint száz éve foglalkozik útikönyvek kiadásával.1926 óta csillagok odaítélésével tüntetik ki a különösen kiválónak ítélt éttermeket, a legjobb helyeket eggyel, kettővel vagy hárommal jelölik. Az értékelés rendkívül szigorú, igen kevés csillagot osztanak ki évente, háromcsillagos helyből tavaly mindössze 58 volt Európában, a legtöbb Franciaországban. Háromcsillagos helynek szerintük az számít, ami akkora gasztronómia élmény, hogy már egy külön utazást is megér, ezek többnyire rendkívül drága helyek. A Michelin-csillag jelenleg a legnagyobb gasztronómiai elismerés.

A Michelin ellenőrei inkognitóban látogatják az éttermeket, évente több száz helyet keresnek fel. A legtöbbször a séfek sem tudják, melyik vendég lehetett az inspektor. Magyarországon először 2010-ban kapott Michelin-csillagot étterem, a Costes, de ennek akkor – és azóta is – külföldi séfje volt, a portugál Miguel Rocha Vieira személyében. Magyar szakácsok – Szulló Szabina és Széll Tamás – csak a következő évben kaptak csillagot, amikor az Onyx is megkapta ezt az elismerést. 2014-ben a Borkonyha konyhája és Sárközi Ákos kapott csillagot, 2015-ben pedig a Tanti.

A Michelin értékelőinek kilétét komoly titokzatosság övezi, sem a tesztelés előtt, sem utána nem fedik fel kilétüket. Fogyasztásukat mindig maguk fizetik, sohasem az értékelt étterem.

Személyük titkosságát annyira fontosnak tartják a Michelinnél, hogy egy korábbi The New Yorker cikk szerint még a cég csúcsvezetői között is sokan vannak olyanok, akik soha, egyetlen inspektorral sem találkoztak. A Dívány által ismertetett cikk szerint maguk az inspektorok sem árulhatják el senkinek, mivel foglalkoznak, lehetőség szerint még saját szüleiknek sem, mivel a szülők imádnak a gyerekek munkáiról áradozni, a legjobb, ha nem is tudnak róla - szól a céges iránymutatás.