A Netflixhez kerül a Mötley Crüe életrajzi filmje

A Jackass filmek rendezője, Jeff Tremaine irányítja majd az együttes történetét feldolgozó alkotást. Úgy tűnik, a régóta húzódó projektet végül a Netflix készíti el. 2015 óta a Focus foglalkozott vele, ők a Paramounttól vették át, írja a Hollywood Reporter.

A film alapja a Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band című könyv, amit a tagok, Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars és Nikki Sixx hoztak össze az író, Neil Strauss segítségével.

Az film a tervek szerint a 80-as évektől kezdve mutatja be a tupírmetál zenekar kábítószerekkel, szexi lányokkal és rendőrségi ügyekkel tarkított útját a csúcsig.