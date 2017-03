Csomózott már türkmén szőnyeget?

Egy vadonatúj program mutatkozik be április első hétvégéjén a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül. Ez a Pont fesztivál, amit a Hangvető szervez, és az esemény célja, hogy minden évben egy másik, egzotikus terület kulturális örökségeit mutassa meg a magyar közönségnek. Az idei fesztivál Közép-Ázsiáról, és főleg a térség országaiban megtartott tavaszünnepről, a Novruzról szól, és ennek a térségnek az UNESCO szellemi örökségei között számon tartott szokásait lehet április elsején és másodikán a Várkert Bazárban megtekinteni, megkóstolni, vagy kipróbálni.

A programok összeállításánál szempont volt, hogy minél távolabb essen a hagyományos, kiállításoktól, amikor egy vitrin mögött lehet mindenféle régi tárgyakat megnézni. Inkább arra koncentráltak, hogy minél több kipróbálható program legyen a koncertek és a gasztronómia mellett.

Gyerekprogramok között szerepel a türkmén motívumokon alapuló színező, a papírmárványozás, türkmén fejdísz-, és agyaglovacska készítés, illetve a türkmén szőnyegcsomózás is. Ezenkívül lesz még kirgiz fotókiállítás, dokumentumfilm-vetítés, hangszersimogató, sólyomreptetés és nemeztakaró-kiállítás is. Az egyik legérdekesebb programnak a Huun-Huur-Tu együttes szombati workshopja ígérkezik, ahol a torokéneklés alapjait lehet elsajátítani a zenekar tagjaitól, angol nyelven. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A hagyományok és a gasztronómia mellett nagy hangsúlyt fektetnek a világzenei koncertekre is, Navratil Andrea és Vizeli Balázs zenekara Kodály-gyűjtések és csuvas dalokat adnak elő, illetve a világ egyik legismertebb tarjátékosa, Malik Mansurov Mugham Quartet is színpadra lép. A Huun-Huur-Tu együttes a délutáni workshopok mellett koncertet is ad, ahol élőben lehet hallani a világ legjobbjai között számon tartott torokénekeseket. Szintén különleges koncertre lehet számítani a Guessous Mesi Triótól, aminek az énekese 9 nyelven énekel, akik autentikus török és magyar dalokkal készülnek.

Jegyeket elővételben 2000 és 3000 forintért kaphatóak, a mindkét napra érvényes bérletek pedig 6000 forintba kerülnek.