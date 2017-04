Arcunkba dörgöli a drogellenes háború valóságát a Pulitzer-díjas fotós anyaga

"Tigas, ahogy Mr. Fontanillát ismerték, arccal lefelé feküdt a földön, amikor hajnalban a helyszínre értem. 37 éves volt. Szemtanúk szerint lelőtték az utcán. Két férfi egy motorról nyitott rá tüzet. Az eső a csatornába mosta a vérét."

Berehulak 35 napot töltött Manilában, ahol kábítószer-használókat és dílereket öltek meg a Duterte elnök által felhatalmazott önkéntes igazságosztó csoportok, vagy rendőrök. Összesen 57 gyilkosság helyszínére jutott el.

Első napján például rögtön egy hármas gyilkosság helyszínére esett be, ami meg is határozta az egész anyag hangulatát. Ahogy lapjának mondta: "harminc újságíró volt a helyszínen, de mindenki csak néhány percet maradt, kattintott egyet, aztán ment tovább a következő gyilkossághoz."

Berehulak nemcsak fotózott, hanem a nyers képeihez hasonló egyszerűséggel megírta kétezer szavas riportját is. Szerkesztői szerint azért esett rá a választás, mert ő az, aki képes arra, hogy bárkinek kíméletlen stílusban az arcába dörgölje a valóságot, miközben az alanyaival szemben rendkívül emberséges tud maradni.

(Fotó: Daniel Berehulak / New York Times (World Press Photo 2017)



Berehulak riportja nem áll meg a tetthelyek dokumentálásánál, hazakísérte az elhunytak hozzátartozóit, felkeresett börtönöket, rehabilitációs központokat. " Minden este halottakat láttam az utcán, nappal pedig próbáltam a történetüket lekövetni. Követtem a nyomokat, amik halottaktól indultak és újabb halottakhoz vezettek."

Az anyag háttere: Rodrigo Duterte Davao polgármestereként lett ismert, és a drogellenes harc eredményeivel kampányolva sikerült populista politikával, nagy fölénnyel megnyernie az elnökválasztást. Mióta a gyilkosságokkal is büszkélkedő Duterte hatalomra került, a drogellenes háborújában fél év alatt több mint 5900-an haltak meg - többségében azonban nem a drogbárókat, hanem egyszerű drogfogyasztókat, vagy kisebb dílereket öltek meg. Azonban csak 2086 embert öltek meg civil szervezetek által többször is gyanúsnak nevezett rendőrségi akciókban, viszont 3841 emberrel önbíráskodás keretében végeztek. Ezt a véres drogellenes harcot bírálta Barack Obama amerikai elnök kormányzata, akit Duterte csak simán elküldött a pokolba. Szerinte Donald Trump viszont áldását adta a keménykezű, a jogrendet sok esetben kiiktató megoldásokra. Hatalomra kerülése óta elég nagy fordulatot vett a korábbi amerikai gyarmatból lett amerikai szövetséges külpolitikája. A magát Hitlerhez is hasonlító Duterte ugyanis Kína és Oroszország karjaiba tart, Obama mellett pedig az EU-nak is megüzente, hogy bassza meg magát.

A New York Times-nak készült anyaga a World Press Photo pályázaton is első helyet szerzett idén hír kategóriában.