A Katona igazgatóját lejárató cikk alapján készül Pintér Béla új előadása

„Ascher Tamás Háromszéken” címmel írja új drámáját a Katona József Színház számára Pintér Béla, írta meg korábban a Fidelio. Az előadásban lesz Máté Gábor, Ascher Tamás, Bezerédi Zoltán és Pintér Béla nevű szereplő is, és bár Bezerédit saját maga, a három rendezőt más színészek fogják játszani.

A darab ötlete a Katona és Pintér első közös előadása, A bajnok után fogalmazódott meg Pintérben. Mivel abban az előadásban sokak szerint rá lehetett ismerni egy befolyásos polgármester életére, a Heti Válasz felháborodott hangú és nem kicsit gyomorforgató cikkben ásta elő Máté Gábor színházigazgató magánéletének egyes részleteit, és kérte ki magának:

arról miért nem ír előadást Pintér, hogy Máté annak idején „abortuszra kényszerítette” feleségét.

„Egy ilyen kisszerű, politikai alapú provokációra csak nagyszabású, művészi választ lehet adni” – mondja az Indexnek Pintér Béla. „Úgyhogy arra a kérdésre, erről is írnék-e drámát, a válaszom igen. Megjelent előttem egy majdani előadás víziója, ami nagyjából erről szólt, és természetesen, ahogy A bajnok esetében is, 98 százalékban az én fantáziám teremtménye lesz. Az abortusz különben is nagyon fontos téma, amivel kapcsolatban nekem is vannak élményeim, és a tágabb közönségből is mindenkinek van róla véleménye, így vagy úgy sokaknak van köze hozzá.”

Pintér Béla azt mondja, amikor felvetette az elképzelést Máté Gábornak és Ascher Tamásnak, a színház főrendezőjének, azok „nagyon izgalmas és jó ötletnek tartották” azt. A darabban sok színész a saját nevén fog szerepelni vagy valós személyeket fog játszani, de Pintér szerint „csak azok lesznek megsértve, akiket kihagyunk. Pintér Béla is megjelenik a darabban, és nem feltétlenül pozitív hősként.”

Az Ascher Tamás Háromszéken története szerint egy fiktív, de nagyrészt a Katonából és a kaposvári színházból összegyúrt intézmény igazgatója – őt vagy Babarczy Lászlónak, vagy Zsámbéki Gábornak fogják hívni – elküldi társulatának három tagját, Mátét, Aschert és Bezerédit egy fiktív erdélyi városba, Kolozsvásárhelyre, hogy színészkurzust tartsanak. Ott aztán szerelmek szövődnek, a társulat elindul egy háromszéki vendégjátékra is, „Aztán visszatérnek Magyarországra, és várhatóan ott ér szomorú véget a történet” – magyarázza Pintér.

Bár A bajnok miatt több politikai alapú támadás érte a színházat és Pintért, az író-rendező azt mondja, egyáltalán nem a sértettség vagy a dac miatt jutott eszébe a darab ötlete.

Bár nyilvánvalóan provokálni akartak, valójában egy zseniális ötletet adtak.

Máté Gábor és Ascher Tamás pedig örömmel benne voltak a dologban, gyaníthatóan bíznak bennem és abban, hogy a darab kellően objektív, humoros, fájdalmas lesz, és igazi drámai, színházi attitűdből születik majd. Ahogy A bajnoknál is, most is ez az elsődleges szempont.”

Az Ascher Tamás Háromszéken ezúttal is zenés előadás lesz, de nem opera. Előreláthatólag decemberben mutatja be a Katona József Színház a Pintér Béla és Társulatával koprodukcióban, de ezúttal a Katona színészein kívül Pintér társulatának több színésze is szerepelni fog benne.

A Pintér Béla és Társulata nemrég mutatta be legújabb saját előadást, a Szívszakadtig-ot; itt írtunk róla. A társulat a Katonával közös előadás után előreláthatólag a következő évadban, azaz jövő ősszel áll majd elő új premierrel.