Elnökségi thrillert ír Bill Clinton

A több bestsellert is szerző James Pattersonnal ír regényt Bill Clinton volt amerikai elnök, írja a Telegraph. A The President Is Missing című regény 2018 júniusában jelenik meg, és az ígéretek szerint egy különleges egyvelege lesz a legmagasabb hatalom háttérnek bemutatásának, intrikának és feszültségnek. Ugyan a történetet még nem tudni, de úgy hírlik, hogy a Clinton és Patterson azzal az ötlettel játszik majd, hogy mi történik, ha elrabolják az amerikai elnököt.

A könyvet forgalmazó Penguin Random House szerint a könyvben olyan részletek szerepelnek majd, amivel csak egy korábbi amerikai elnök lehet tisztában. Clinton ebből a szempontból elég jó forrás, ráadásul Pattersonnal tíz éve nagyon jó barátok, gyakran golfoznak együtt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a páros mennyi pénzt kapott a regényért, de a Telegraph szerint hét számjegyű összegről lehet szó dollárban. Ez azért sem annyira bátor jóslat, mert 2004-ben Clinton rekord összeget, 16 millió dollárt kapott a memoárjának megjelentetéséért.