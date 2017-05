Te jó ég, ez a nő fingásról és pornóról beszél!

Vivienne Westwood ruhát, Tom Ford cipőt és O.B. tampont

- ezt válaszolta Amy Schumer arra a kérdésre, hogy mit visel a 2016-os Emmy gálán. És ebben az egy mondatban minden benne van, amiért Amy Schumert imádni vagy utálni lehet. Én például fél napig röhögtem rajta, mert gúnyt űz abból, hogy a nőktől kizárólag ezt tudják megkérdezni a vörös szőnyegen, és hogy a menstruációról, bár minden hónapban megtörténik, soha nem szabad beszélni. Sehol, semmilyen körülmények között, nemhogy nyilvánosan egy élő tévéadásban a vörös szőnyeges páváskodás közepén. De legalább ilyen vicces volt a riporter reakciója, aki pillanatnyi zavarában inkább táncolni kezdett. (2.30-tól térnek a témára.)

Amy Schumer évek óta Amerika egyik leghíresebb komikusa, de Magyarországon még mindig lényegében ismeretlen. Ez hamarosan megváltozhat, mert a Kész katasztrófa után most új mozifilmjét, az Ó, anyám! címűt is bemutatják nálunk. Szóval Amy Schumer arcával van teleplakátolva a város, ami igazán örömteli, hiszen nálunk még mindig az a közvélekedés, hogy a nőknek nincs humoruk, vagy ha van is, nem áll jól nekik, ha önironikus, netán alpári vicceket nyomatnak. Nincsenek is igazán női humoristáink, évekig az egy szem Bach Szilvia képviselte a nőket (ráadásul ő inkább parodizált, az tök más, mint a stand up), most ugyan már kicsit többen vannak (Kormos Anett, Redenczki Mária), de azért még mindig nagyon kevesen.

Ezzel szemben Amy Schumer Amerikában megkerülhetetlenné vált az elmúlt években.

2015-ben a Time magazin beválasztotta az év legbefolyásosabb embereinek százas listájába, 2013 óta saját tévéműsora van, az Inside Amy Schumer, elképesztő mennyiségű cikk, interjú, elemzés készült róla és vele. Nemrég pedig elindult a mozikarrierje, nem is rosszul. Eddig két filmben játszott főszerepet, és előkészületben van további három, az egyikben állítólag Nicole Kidmannel és Steve Carellel fog szerepelni. Sajnos a tervezett élőszereplős Barbie-filmből viszont kiszállt, pedig ő játszotta volna azt a Barbie-t, akit kizárnak a Barbie babák világából, mert nem elég csinos.

Bár csak néhány éve robbant be igazán, Amy Schumer már 2004 óta dolgozik humoristaként. Persze ő is stand uppal kezdte, indult pár versenyen, többek között a Last Comic Standingen, ahol egy zsűri előtt méretnek meg a komikusok. Aztán jött a tévé, játszott a Félig üres, a Louie, A stúdió és a Csajok epizódjaiban, de részt vett a Comedy Central roastjaiban, vagyis azokban a műsorokban, ahol egy-egy híres színészt vagy komikust égetnek halálra a barátai, kollégái. Az HBO sokat vitatott sorozatával, a Csajokkal amúgy is érdekes a viszonya, hiszen felmerült, hogy ő játssza az egyik főszereplőt, Shoshannát. Elképzelni sem tudom, hogy milyen lett volna Schumer a gátlásos, görcsös, precíz Shos szerepében, talán nem is baj, hogy nem így alakult.

Az igazi ismertséget Amerikában az Inside Amy Schumer hozta el neki (magyarul Amynek áll a világ címmel látható a Comedy Centralon). Ennek a műsornak nehéz meghatározni a műfaját, többnyire szkeccsekből áll, de vannak benne stand up-os részek, interjúk az utca emberével vagy olyanokkal, akik valamilyen szempontból különlegesek, például szokatlan foglalkozásuk van.

Schumernek többször el kellett már magyaráznia, hogy bár a viccei elsősorban saját tapasztalatain, élményein, emberi kapcsolatain alapulnak, nem egy az egyben saját magát játssza ezekben a szkeccsekben, ahogy korábban a stand upjaiban sem.

A leggyakoribb témái a női szerepek, a szex, a társadalom álszentsége, a képmutató elvárások, amiket egymással szemben támasztunk. De sokszor reagál aktuális botrányokra, például Bill Cosby nem erőszak-ügyére, vagy olyan nevetséges társadalmi jelenségeke, hogy a női teniszezők között jobban keresnek, értékesebb reklámszerződéseket kapnak azok, akik jobban néznek ki, azoknál, akik jobban játszanak. De a nőket sem kíméli: készített szkeccset arról is, hogy képtelenek normálisan kezelni a bókokat, és ha valaki nem szabadkozik, hanem simán elfogadja, hogy jól néz ki, arra a többi nő rögtön rossz szemmel néz.

Nehéz választani közülük, de itt van néhány a legjobban sikerült szkeccsek közül. Elsőként a Tizenkét dühös ember paródiája, ahol az esküdtek azon vitatkoznak, hogy Amy Schumer elég csinos-e (pontosabban elég fuckable, vagyis elég dugnivaló-e) ahhoz, hogy saját tévéműsort kaphasson. Mindezt olyan színészekkel, mint Jeff Goldblum, Paul Giamatti vagy a Mad Men Pete-je, Vincent Kartheiser.

Aztán itt van egy másik jelenet, a Celebinterjú, ahol Amy játssza Amy Lake Blivelyt, a filmsztárt, aki új filmjét promózza egy késő esti talk showban. A filmről persze nem esik szó, a szexi ruháról, meg arról, hogy Lake mekkora nörd viszont annál több, hiszen ez kell a rajongóknak ugye.

A szexizmus a témája egy másik szkeccsnek is, az Utolsó dugható napnak, amiben Tina Fey és Patricia Arquette piknikkel búcsúztatja Julia Louis-Dreyfust. Eljött ugyanis az utolsó nap, amikor még elhiszik róla a médiában, hogy dugható, vagyis bármilyen film férfi főszereplője megkívánhatja. Innentől viszont csak anyákat játszhat majd, és elkezdik remake-elni a filmjeit, fiatal, dugható színésznőkkel. A Sráckort például már újra is forgatják Selena Gomezzel Patricia Arquette szerepében.

Végül itt a Milk Milk Lemonade, egy Beyonce paródia arról, hogy a zenés videókban már több feneket látunk, mint arcot, legalábbis ha nőkről van szó. Így hát Amy kénytelen felhívni a figyelmet arra, hogy ez az a testrész, amivel egyébként fingani és kakálni szoktak a nők.

És ezzel el is jutottunk oda, hogy miért utálják olyan sokan Schumert. Ugyanis amellett, hogy valóságos jelenség lett belőle, akit rengetegen imádnak, legalább ilyen nagy az ellentábora is. A legtöbben a közönségességével nem tudnak mit kezdeni.

Az, hogy egy nő szexről, nemi betegségekről, pornóról vagy fingásról beszél, sokaknak még mindig nehezen elfogadható.

Schumer azt mondja, hogy ő egyáltalán nem akar provokálni. Legalábbis semmiképpen nem jobban, mint egy férfi komikus. Csak annyit szeretne elérni, hogy ugyanúgy kezeljék, és ugyanolyan szabadon beszélhessen, mint férfi pályatársai. "Nem fogok elpirulni, kimondom azt is, ami rossz fényben tüntet fel. A nőktől még mindig elvárják, hogy kedvesek és szerethetők legyenek, elnézést kérjenek még azért is, ha levegőt vesznek”.

A másik vád sokkal komolyabb. Amyt nem egyszer vádolták már rasszizmussal, többek között az olyan viccek miatt, mint

régebben randiztam latin-amerikai fiúkkal, de mostanában már jobban szeretem a kölcsönös beleegyezésen alapuló szexet.

Bírálói szerint ezekkel a poénokkal a meglévő előítéleteket erősíti. Akik viszont szeretik, azok úgy látják, hogy éppen ellenkezőleg, az ostoba, elkényeztetett szőke nő szerepében kigúnyolja a faji sztereotípiákat éppen úgy, ahogy a nemi előítéletekkel teszi.

Legutóbb amiatt találták meg, amit egyetlen komikus sem úszhat meg. Alig egy hónapja jelent meg ez a 26 perces videó azokról a poénokról, amiket máshonnan emelt át:

Hosszú évek sikeres tévézése után felmerült, hogy Schumer milyen úton menjen tovább. Lett volna lehetősége arra, hogy Jon Stewart visszavonulása után átvegye a The Daily Show-t, de ő inkább a mozit választotta. Első filmfőszerepe, a saját forgatókönyvéből és főszereplésével készült Kész katasztrófa 35 millió dollárból készült és 140 milliót hozott. Ebből 110-et Amerikában, ami jól mutatja, hogy Schumer világméretű áttörése még várat magára. (A Judd Apatow (40 éves szűz, Felkoppintva) rendezésében készült filmről kritikánkat itt lehet elolvasni.)

A most moziba kerülő Ó, anyám! kedvéért egy másik legendás komika, Goldie Hawn tért vissza (2002 óta nem játszott mozifilmben), hogy eljátssza Schumer anyját. Schumer sem a forgatókönyvbe, sem a rendezésbe nem szólt bele, szóval érdekes lesz megnézni, milyen, amikor csak színésznő.