Mesekönyv jelenik meg a gyerekek ellen elkövetett szexuális bántalmazásról

Majdnem minden ötödik gyermeket ér szexuális bántalmazás, mire felnő.

„A megdöbbentő adat ellenére alig találtam bármilyen segítséget ahhoz, hogy miről is beszélgessek a gyerekemmel ahhoz, hogy felismerje, ha szexuális bántalmazás éri, megvédje magát, és ha még is megtörténik, semmiképp ne tartsa titokban. Mindezt úgy, hogy ne ijesszem meg!” – meséli Paulik Móni és Vincze Zsuzsi, mindketten szociológusok. Magyarországon eddig nem jelent meg a témában mesekönyv, ezen szeretnének változtatni, és ehhez kérnek most segítséget a szerzők közösségi gyűjtés formájában.

A Lili és a bátorság célja a szexuális bántalmazás megelőzése. Ez a mese könnyedén teszi lehetővé a párbeszédet olyan érzékeny, fontos, de többnyire elhallgatott, tabusított témákról, mint az

intim testrészekre vonatkozó szabályok;

hogy egy felnőttnek is lehet nemet mondani;

hogy mi a különbség rossz titkok és jó titkok között

– mondják az alkotók.

A mese szerepe, hogy viselkedési mintát nyújtson kritikus helyzetben, illetve megerősítse a gyermeket abban, hogy baj esetén mindig legyen bátorsága segítséget kérni egy olyan felnőttől, akiben megbízik.

A könyv szakszerűségét, lektorálását számos pszichológus segítette. A kötet megjelenését közösségi kampány keretében szeretnénk finanszírozni – a gyűjtés itt zajlik.