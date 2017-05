Valódi rejtély ihlette a Laura Palmer-ügyet

1908. július 11-én egy fiatal nő holtteste lebegett a New York állambeli Teal-tó felszínén. Nem úgy, mint a holtában is gyönyörű, legendás fiktív karaktert, Laura Palmert, a 20 éves valódi áldozatot szinte felismerhetetlenné tette a vízben töltött idő. Azonosítani csak a ruhájáról és a fogtöméseiről tudták. Hazel Irene Drew-nak hívták. Ha nincs ő és Mark Frost nagyanyja, a Twin Peaks nem az lenne, aminek ma ismerjük.

Hazel Drew meggyilkolásából előbb megoldatlan bűnügy, aztán kísértethistória lett. Az utóbbi talán akkor született meg, amikor pár héttel később egy borjú beleragadt a sárba, és tehetlenségében visított a félhold mellett. Szerencsétlen borjút pár helyi részeg az elveszett lány lelkének hitte, és fejvesztve menekültek. A kísértethistóriával találkozott a Twin Peaks-t David Lynch-csel együtt megalkotó Mark Frost gyerekkorában, amikor a nyári szünidőket a tóparti Sand Lake közelében, Tabortonban töltötte. Ahogy erről többször is beszélt: apai nagyanyja, Betty Calhoun mesélt neki esténként, elalvás előtt a tóparton meg-megjelenő szellemalakról. A nagymama afféle óvatosságra intő tanmesének szánta a történetet, ahol a tanulság:

"Nagyjából innen jött Laura" - mondta Frost egy 2013-as, kaliforniai Twin Peaks találkozón. A hasonlóságok sora nem is áll meg ott, hogy Hazel Drew és Laura Palmer egyaránt vonzó, fiatal nő volt, hogy meggyilkolták őket és hogy a holttestük vízből került elő.

Ha a "Ki ölte meg Hazel Drew-t?" kérdésre nincs is válasz, a több mint száz évvel ezelőtti bűnügyről elég sokat lehet tudni, leginkább két nagypályás Twin Peaks-rajongónak, a sorozatról podcastet vivő Mark Givens-nek és egy Twin Peaks-könyvet már jegyző David Bushmannek köszönhetően, akik épp dolgoznak a Hazel Drew-esetről szóló könyvükön. A szerzőpáros nemrég a Washington Postban jelentetett meg cikket, márciusban pedig Givens nyilatkozott a brit bulvárlap, a Daily Mail - magához képest - szokatlanul alapos, exkluzív cikkéhez.

Hazel Drew-t 1908. július 7-én látták utoljára élve, négy nappal azelőtt, hogy a holtteste előkerült volna a Teal-tóból. Este fél nyolc körül, olyan erdős résznél történt ez az utolsó találkozás, ami mókusvadászok, horgászok, sátrazók kedvelt terepe volt, de ahol akkoriban kockázatos volt egy fiatal nőnek egyedül járnia éjjel. Forró nyári napok voltak. Drew a beszámolók szerint málnát szedett, amikor elhajtott mellette egy lovasszekér, rajta két férfival. Az egyikük a 35 éves Rudolph Gundrum, a környéket járó szénárus, a másik Frank Smith volt, a helyiek által félkegyelműként számon tartott, farmon dolgozó segéd. Ő ismerte Drew-t, és az sem volt titok, hogy tetszett neki, ami nem túl meglepő: a lenszőke hajú, kék szemű, csinos alkatú nő igazi kisvárosi szépség volt.

Amikor meglátták, Drew üdvözlőleg meglengette kesztyűs kezével a három szilvával és H monogrammal diszített szalmakalapját. Viszonozták a köszönését, és Frank Smith, aki korábban felkéredzkedett a városon keresztül hajtó szénárus kocsijára, fel is világosította Gundrumot: "ő az öreg Drew idősebb lánya". Azután, hogy a szekér eltávolodott, többet nem tudni arról, mi történt Hazel Drew-val.

A holttest boncolásakor a tüdejében nem találtak vizet, tehát nem vízbe fulladt. A halál oka koponyatörés volt, valaki egy tompa tárggyal ütést mért a fejére. A nyaka köré egy vékony szalagot tekert a gyilkosa.

A nyomozás nagy svunggal indult, a helyi sajtó hetekig napi szinten beszámolt az új fejleményekről. Akárcsak Cooper ügynökéknél, itt is gyakorlatilag naponta új gyanúsított került látókörbe, míg végül egy meglehetősen bizarrul változatos lista állt össze a lehetséges gyilkosokról.

Először is gyanúsított lett a szekéren utazó mindkét férfiból, de főleg Frank Smith-ből, aki - azon túl, hogy köztudottan szemet vetett Drew-ra - ellentmondásokba keverte magát a kihallgatásain.

Nem a Hazel Drew-ügy volt az egyetlen valódi bűnügy, amellyel kapcsolatban felmerült, hogy inspirálta a Twin Peaks-t. 2015 áprilisában jelent meg Harry E. Teter könyve, a "Twin Peaks: Egy igaz történet" . A szerző azt állítja, hogy az ő hetvenes években meggyilkolt barátnője volt Laura Palmer alakjának ihletője. A könyv bevezetőjét két éve a szerző engedélyével lehozta a Welcome to Twin Peaks rajongói oldal . Teter barátnőjét Nancy Eastonnak hívták, 20 éves volt, amikor megerőszakolták és halálra késelték. A helyszín a Kalifornia állambeli Twin Peaks volt, a sorozatbélire emlékeztető táj: régi malom, hegyek, erdők. Az áldozat Laura Palmerhez hasonlóan egykor az iskolája szépségkirálynője volt. A párhuzamok azonban itt nagyjából véget is érnek, ha nem számítjuk az olyan, meglehetősen erőltetett dolgokat, mint hogy Laura kokainista volt, ismert dealerket, Nancy pedig füvet szívott, és az egyik barátja drogdíler volt. Teter teóriája nagyjából annyira épült, hogy David Lynch, aki a nyomozás éveiben Los Angelesben élt, elvileg akár barátkozhatott olyan emberekkel, akiknek a környéken volt hétvégi háza, és akár hallhatott is az esetről. Míg Mark Frost maga beszélt a Hazel Drew-rejtéllyel kapcsolatos emlékeiről és azok hatásáról, Teter elméletét senki nem erősítette meg.