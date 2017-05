Vigyen haza Szarvas-gifet képkeretben!

Az Index grafikusaként is dolgozó szarvas munkái is megtekinthetőek lesznek péntektől egy újonnan nyíló galéria, a MyMuseum bemutatkozó kiállításán, amely a digitális művészetnek szeretne teret adni.

Szarvas mellett megtekinthetők lesznek Martinkó Márk, Murányi Kristóf, Nagy Tibor, Piti Marcell, Rajnai Ákos, Szendrő Veronika, Trembeczki Péter és Isabel Val munkái is, és természetesen lesznek gifek, videók, melyeket speciális digitális keretben meg is lehet majd vásárolni. És kaphatóak lesznek majd limitált példányszámban múzeumi nyomatok is.

A kiállítás megnyitója május 26-án, pénteken, 18 órakor lesz a Dohány utca 30/A alatti galériában.