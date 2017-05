Öt éve kilépett a művészeti akadémiából, most rendes taggá választották

Tizenhat rendes tagot választott mai közgyűlésén a kormány által tető alá hozott, hatalmas állami támogatással és ingatlanokkal kistafírozott Magyar Művészeti Akadémia (MMA). Az új rendes tagok között van Bukta Imre képzőművész is, aki 2012-ben tiltakozásul Fekete György kirekesztő nyilatkozatai, a Műcsarnok elfoglalása és az elnök diktatórikus vezetési stílusa miatt egy időre kilépett a testületből.

Bukta Imre akkor azt mondta: Fekete György nyilatkozatai és eszmeisége miatt „tarthatatlanná vált a helyzet az Akadémiában”. Bukta Imre akkor Novák Ferenc koreográfussal, Korniss Péter fotóssal együtt jelentette be távozását, de már előttük és utánuk is többen elhagyták a szervezetet. Az egyik legelismertebb, Munkácsy-díjas képzőművész 2012-ben performanszot is rendezett a Műcsarnokban, amelyben a művészet szabadsága mellett állt ki.

Bár az Akadémia elnöke azóta is Fekete György, a képzőművész 2013-ban levelező tagként visszatért az MMA-ba. Bukta Imre 2014-ben a Vs.hu-nak azt mondta: a művészeti akadémia már egy nyitott, egyáltalán nem konzervatív intézmény, mivel őt is, mint liberális beállítottságú embert is visszafogadták. Visszatérését azzal indokolta, hogy addigra enyhült a légkör a szervezetben, és az ottani kollégái miatt ment vissza. 2016-ban azt mondta a Hvg.hu-nak, hogy a Magyar Művészeti Akadémia körüli ügy annyira megviselte, hogy arról már nem akar beszélni.

Bukta Imre mellett az MMA rendes tagjai lettek: