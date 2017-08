Meghalt Glen Campbell

Nyolcvanegy éves korában meghalt a country és a popzene határárán alkotó Glen Campbell, írja a variety.com.

Az énekes 2011 júniusában jelentette be, hogy előrehaladott Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála, majd koncertkörútra ment, stúdióba vonult, és tavaly februárban, 79 évesen nyert ismét egy Grammy-díjat.

Fénykora a hatvanas-hetvenes évekre esett, önálló tévéműsora volt, sorra jelentek meg a lemezei, mozifilmekben szerepelt, díjakat kapott. 1967-ben történelmet írt, négy Grammy-díjat nyert a Gentle On My Mind-dal és a By the Time I Get to Phoenix-szel.

Hetven albumot adott ki pályafutása alatt, nyolcvan különféle számmal szerepelt különféle slágerlistákon.

Campbell négyszer házasodott, öt fia és három lánya volt.

Politikai témáktól még a saját tévé showjában is ódzkodott. Annyit árult el, hogy regisztrált demokrata, aki néhányszor a republikánusokra szavazott. Olyannyira, hogy 1980-ben, amikor Ronald Reagan lett az USA elnöke, a republikánusok konvencióján ő énekelte a himnuszt.