Bayer Zsolt írásművészetét a nemzet legnagyobbjai közé emelik

"Nagy lesz a felháborodás, mert a Nemzeti Könyvtárban meg fogom jelentetni Bayer Zsoltot"

- mondta a Demokrata című lap interjújában Kerényi Imre, a Nemzeti Könyvtár létrehozója, a "tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízott", szúrta ki a Blikk.

A Nemzeti Könyvtárat Orbán Viktor miniszterelnök kérésére hozta létre a volt színházigazgató, Kerényi Imre. A kezdeményezésről annak honlapján ez szerepel: "A Nemzeti könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás első szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erősítése", amely révén "újra gyönyörködhetünk a vitathatatlan magyar irodalmi remekművek szépségében és erejében".

A sorozatban többek között Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes, Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, Szerb Antal, Madách Imre vagy éppen a munkaszolgálatos gyűjtőtáborba vezényelt Rejtő Jenő kötetei várják, hogy melléjük kerüljön a nemrég az emberi méltóság megsértéséért és gyűlöletkeltésért elítélt Bayer Zsolt munkássága.

Bayert korábban is érte már hasonló megtiszteltetés: amikor lovagkeresztet kapott, száznál is többen tiltakoztak, és 66-an ténylegesen is visszaküldték saját lovagkeresztjüket, mert nem akartak egy listán szerepelni Bayerrel, akinek emlékezetes publicisztikái között van például a Cigányliszka, amelyben arra biztat, aki elüt egy cigánygyereket, taposson a gázba, esetleg vegyen egy fegyvert, és használja. Váltott ki tiltakozást medencébe taknyot fújó zsidóról szóló cikkel, kapott a lapja büntetést, amikor azt írta, "A cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat (...) Az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani – de azonnal és bárhogyan!", kapott bírságot, amikor kijelentette, hogy minden tizennégy év feletti migráns potenciális gyilkos.

Legutóbb azért ítélték el, mert azt írta, a képviselők munkáját megzavaró civileket "a taknyukon és a vérükön kell kirángatni" a parlamentből.