Schwarzenegger: Megírom én Trump neonácikat elítélő üzenetét, ha más nem képes rá

Ha valaki egy olyan szimbólumot hirdető zászlóval vonul fel, ami egy népirtást legitimál, akkor az éremnek nincs másik oldala.

Ilyen és ehhez hasonló kijelentések szerepelnek abban a videóban, amit Arnold Schwarzenegger küldött a Twitteren Trumpnak. A színészből lett politikusból lett színésznek (most) az a baja az elnökkel, hogy a hétvégi, észak-karolinai eseményeket nem ítélte el egyértelműen, és még a mai napig is azt emlegeti, hogy ennek az éremnek is két oldala van. A videóban elhangzik egy beszéd is, amit, mint mondja, megírt Trumpnak, ha már más nem tudott vagy nem képes rá.