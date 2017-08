A helyi színháznak is tartozik a pécsi önkormányzat

A hónapok óta fizetésképtelen önkormányzat működési hiánya egyes számítások szerint a 8 milliárd forintot is elérheti.

Páva Zsolt pécsi polgármester júliusban ismerte el, hogy az általa vezetett önkormányzat sokmilliárdos hiányt halmozott fel. Akkor azt írtuk, hogy a város külső segítséget is kért.

Most a Szabad Pécs arról írt, hogy a város a szerződésben előírt kötelezettségeinek sem tud eleget tenni, például civil szervezeteknek is tartozik, és az újság úgy tudja, hogy Rázga Miklós, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója is azt mondta a színházi társulatnak, hogy "a tervezetthez képest a 2017/2018-as színházi évadban egy bemutatóval kevesebbet tudnak színpadra állítani, mert a várostól ők sem kaptak május óta támogatást."

A Szabad Pécs azt is írja, hogy sokan dolgoztak az elmúlt hónapokban úgy a pécsi önkormányzatnak, hogy nem kapták meg a város által is elismert, nekik járó vállalkozói, szolgáltatási avagy megbízási díjat, vagy a nekik ígért támogatást.

Az önkormányzat működési hiánya egyébként Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) önkormányzati képviselőjének számításai szerint 8 milliárd forintra rúg.