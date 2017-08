Házhoz szállítják Jude Law-t, Andrew Garfieldot és Daniel Radcliffe-et is

Végre itthon, az Urániában is láthatjuk majd Magyar Évát a londoni National Theatre színpadáról közvetített Hedda Gabler-produkcióban, Ruth Wilson oldalán, mivel a mozi ennek a hatalmas kritikai sikert arató előadásnak is elhozza a felvételét a 2017/18-as színházi sorozatának keretén belül. A London legfontosabb színházában magyar színésznőként sikert arató Magyar Éván kívül egy rakás, hollywoodi sztárok főszereplésével rendezett londoni előadás felvétele is látható lesz, és jön néhány nagy durranás Moszkvából is. A Gyűrűk Ura, a Trónok harca, a Harry Potter-sorozat, a Pókember, a Star Trek és Az ifjú pápa sztárjaival összesen tizenhárom előadás lesz látható a következő évben az Urániában.

Fotó: Jan Versweyveld / National Theater, London Hátul Magyar Éva, elöl Chukwudi Iwuji és Ruth Wilson a Hedda Gablerben

Elsőként szeptember végén Peter Schaffer Amadeus című darabja érkezik a londoni Nemzeti Színházból. Salierit a a Tabuból és a Trónok harcából ismert Lucian Msamati (a Trónok harca kalózura) játssza, Mozart pedig Adam Gillen lesz.

Harold Pinter Senkiföldje című darabja tavasz után október elején is látható lesz a londoni West Enden található Wyndham's Színház felvételén. A darab egy kiégett alkoholista író és egy sikertelen, idős költő, Hirst és Spooner története. A költő szerepében a Gyűrűk ura Gandalfjaként ismert Ian McKellen játszik, az írót Patrick Stewart (Star Trek, X-Men) alakítja.

Mi élőben láttuk Londonban a Rosencrantz és Guildenstern halott című előadást, Tom Stoppard főművét, a Harry Potterként ismertté vált Daniel Radcliffe-fel a főszerepben, akit nem győztünk dicsérni az előadásról szóló kritikánkban. A darabot a fél évszázaddal ezelőtti ősbemutató tiszteletére ismét színpadra állítottak a londoni Old Vic Színházban. Ez a változat kerül az Uránia mozivásznára októberben.

Luchino Visconti Megszállottság című filmjének történetét a belga Ivo van Hove, London új sztárrendezője állította színpadra a Barbican Theatre-ben. A főszerepet Jude Law alakítja. Ő Gino, a jóképű csavargó, aki egy útszéli fogadóban kap munkát, és ellenállhatatlan hatással van a tulajdonos fiatal feleségére (Halina Reijn). A nő szeretője lesz, és együtt tervelik ki, hogy végeznek a férjjel, aki csak útjában áll szenvedélyeiknek. A Megszállottság november közepén látható a Nemzeti Filmszínházban.

Karácsony és szilveszter között jön a Pán Péter című előadás a londoni National Theatre-ből, Paul Hiltonnal a főszerepben. A cirkuszi elemeket sem nélkülözi majd Sally Cookson látványos rendezése.

Az ünnepek alatt érkezik Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok című klasszikus komédiájának vetítése Tamara Lawrence és Oliver Chris főszereplésével. Simon Godwin rendezésében csavar, hogy Olivia szolgáját, Malvoliót nőszereppé alakították, és Tamsin Greigre osztották.

Henrik Ibsen Hedda Gablere új angol fordításban, lazább, könnyedebb átiratban került a londoni National Theatre színpadára, és elsősorban Ruth Wilson hihetetlenül intenzív alakítása miatt ünnepelte a kritika, még a New York-i Broadwayre is meghívták. A magyarok számára viszont nyilván a darabban Bertét, a szolgálót alakító Magyar Éva miatt fontos igazán az Urániában január elején látható előadás.

Szintén élőben láttuk a Nem félünk a farkastól című előadást James Macdonald rendezésében. Azt írtuk róla: „A Harold Pinter Theatre előadása elsősorban a nagyszerű színészeknek akar lehetőséget teremteni a jutalomjátékra. Talán a leginkább a Hollywoodban is kedvelt és keresett Imelda Stauntonnak, a Harry Potter-filmek megátalkodott Roxfort-igazgatónőjének, a Demóna, a Szerelmes Shakespeare vagy a Nanny McPhee színésznőjének, az egyik leghíresebb filmes Shakespeare-adaptáció, a Sok hűhó semmiért szereplőjének. Ő Martha az előadásban, a férjét pedig a Trónok harca egyik fő intrikusát, Lord Varyst játszó Conleth Hill adja. És a vendégeket sem akárkik játsszák: a fiatal lány Imogen Poots (Hosszú út lefelé, Megőrjít a csaj, 28 héttel késebb, Mocsok), a férje pedig Luke Treadaway, a Rendíthetetlen című Angelina Jolie-film és a Titánok harca mellékszereplője.” Az Urániában februárban tartják majd a mozibemutatót.

Az amerikai Tony Kushner 1992-ben bemutatott kétrészes, legendás drámája, az Angyalok Amerikában középiskolai tananyag hazájában. Ennek ellenére Magyarországon még sohasem volt látható külön az 1. rész és a mintegy négyórás 2. rész. Először az Urániában lesz így megnézhető. A darab a nyolcvanas évek második felének Amerikájában játszódik, neokonzervatív gazdaság- és társadalompolitikai környezetben, valóság és képzelet határán, homoszexuálisokkal, fenyegető AIDS-vírussal, politikai korrupcióval, álszentséggel és megváltással. Főszerepben a Pókemberként és a Fegyvertelen katona című film sztárjaként ismert Andrew Garfielddel.

A londoni előadásokon kívül Moszkvából is érkezik három Csehov-feldolgozás, A sirály, a Ványa bácsi és a Cseresznyéskert. Karácsony előtt jön A sirály a moszkvai Szatirikon Színházból, 2018 januárjában a Vahtangov Színház Ványa bácsija érkezik a litván Rimas Tuminas rendezésében, a Moszkvai Művész Színház Cseresznyéskertje pedig tavasz után újra az Urániában lesz látható.